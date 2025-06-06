7 июня на «Олимпийский» (Хельсинки) пройдет матч 3-го тура отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Финляндии сыграет против сборной Нидерландов. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Финляндия

Команда очень долго играла, точнее, уместнее говорить, что росла и развивалась, при Канерве. Он принимал де-факто аутсайдера, а на пике было взято право сыграть на Евро. Причем пробились через «традиционную» квалификацию, а не «путем Лиги наций». Но потом была лишь одна победа там, и то над датчанами, шокированными потерей Эриксена. А дальше – регресс, который в итоге привел к провальной осени. Тогда в Лиге наций проиграли все поединки и англичанам, и грекам с ирландцами.

В итоге Маркку заменили на Фрииса. Тот успел провести первые матчи, в марте. Там сборная начала с победы на Мальте, пусть и минимальной. Но в Литве, быстро забив дважды, в итоге ограничились только результативной ничьей.

Нидерланды

Сборная смогла провести несколько сильных турниров. После ряда неудач получилось ожить при ван Гале – на чемпионате мира тот коллектив остановила, с громадными потугами, только Аргентина, будущий триумфатор. Потом Луи сменил Куман, и начинал тяжело. Но на Евро дошел до полуфинала, где англичане выиграли за счет позднего гола.

В Лиге наций голландцы показали себя неплохо, хотя и противоречиво. В компании с Германией, Венгрией и Боснией они набрали 9 очков – но все же заметно отстали от немцев. А в марте выдали две боевые ничьи против непобедимых испанцев, вот только серию пенальти выиграл для своих партнеров Унаи Симон. Теперь нужно переключаться на новый турнир с другими задачами и статусом.

Статистика личных встреч

Сборные играют более 110 лет, и всего было 11 очных матчей. Финны только однажды, в 1991-м году, смогли зацепиться за ничью. Во всех остальных поединках голландцы одерживали победы.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что скандинавам сейчас как-то поможет даже фактор своего поля. Рекомендуем ставить на то, что гости выиграют с форой «-1,5 гола» (коэффициент – 1,87).