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ЧМ. Квалификация. Европа
Финляндия
07.06.2025 21:45 – FT 0 : 2
Нидерланды
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Чемпионат мира
07 июня 2025, 23:57 | Обновлено 08 июня 2025, 00:06
91
0

Победа Нидерландов, ничья между Албанией и Сербией

Состоялось 2 матча отбора на чемпионат мира

07 июня 2025, 23:57 | Обновлено 08 июня 2025, 00:06
91
0
Победа Нидерландов, ничья между Албанией и Сербией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нидерландов

В субботу, 7 июня, состоялось 2 матча в рамках отбора на чемпионат мира среди европейских команд.

Все 2 игры стартовали в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

  • Финляндия дома уступила Нидерландам. В составе гостей голы забили Мемфис Депай и Дензел Дюмфрис.
  • Албания и Сербия разошлись миром – 0:0. В концовке первого тайма албанцы не реализовали пенальти.

Турнирные таблицы групп после сыгранных матчей:

Отбор на чемпионат мира. Европа

Финляндия – Нидерланды – 0:2

Голы: Депай, 5, Дюмфрис, 28

Албания – Сербия – 0:0

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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