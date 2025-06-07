07.06.2025 21:45 – FT 0 : 2
Чемпионат мира07 июня 2025, 23:57 | Обновлено 08 июня 2025, 00:06
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Победа Нидерландов, ничья между Албанией и Сербией
Состоялось 2 матча отбора на чемпионат мира
07 июня 2025, 23:57 | Обновлено 08 июня 2025, 00:06
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В субботу, 7 июня, состоялось 2 матча в рамках отбора на чемпионат мира среди европейских команд.
Все 2 игры стартовали в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
- Финляндия дома уступила Нидерландам. В составе гостей голы забили Мемфис Депай и Дензел Дюмфрис.
- Албания и Сербия разошлись миром – 0:0. В концовке первого тайма албанцы не реализовали пенальти.
Турнирные таблицы групп после сыгранных матчей:
Отбор на чемпионат мира. Европа
Финляндия – Нидерланды – 0:2
Голы: Депай, 5, Дюмфрис, 28
Албания – Сербия – 0:0
Фото матчей:
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