Победа Нидерландов, ничья между Албанией и Сербией

В субботу, 7 июня, состоялось 2 матча в рамках отбора на чемпионат мира среди европейских команд.

Все 2 игры стартовали в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Финляндия дома уступила Нидерландам. В составе гостей голы забили Мемфис Депай и Дензел Дюмфрис.

Албания и Сербия разошлись миром – 0:0. В концовке первого тайма албанцы не реализовали пенальти.

Турнирные таблицы групп после сыгранных матчей:

Отбор на чемпионат мира. Европа

Финляндия – Нидерланды – 0:2

Голы: Депай, 5, Дюмфрис, 28

Албания – Сербия – 0:0

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.