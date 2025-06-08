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ЧМ. Квалификация. Европа
Финляндия
07.06.2025 21:45 – FT 0 : 2
Нидерланды
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Чемпионат мира
08 июня 2025, 03:08 | Обновлено 08 июня 2025, 03:45
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Финляндия – Нидерланды – 0:2. Оранжевая уверенность. Видео голов и обзор

Мемфис Депай и Дензел Думфрис разобрались с соперником

08 июня 2025, 03:08 | Обновлено 08 июня 2025, 03:45
12
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Финляндия – Нидерланды – 0:2. Оранжевая уверенность. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 июня в матче квалификации к чемпионату мира 2026 встретились сборные Финляндии и Нидерландов.

Гости очень уверенно провели всю игру, а свои мячи забили еще в первом тайме.

На 5-й минуте Мемфис Депай открыл счет в матче, а на 28-й Дензел Дюмфрис удвоил преимущество нидерландцев.

Во втором тайме сборная Нидерландов при комфортном счете довела матч до победного конца.

Для нидерландцев это первая игра в отборе, а вот для финнов – уже третья.

Квалификация на ЧМ-2026. Группа G

Финляндия – Нидерланды – 0:2

Голы: Депай, 5, Дюмфрис, 28

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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