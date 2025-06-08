Финляндия – Нидерланды – 0:2. Оранжевая уверенность. Видео голов и обзор

7 июня в матче квалификации к чемпионату мира 2026 встретились сборные Финляндии и Нидерландов.

Гости очень уверенно провели всю игру, а свои мячи забили еще в первом тайме.

На 5-й минуте Мемфис Депай открыл счет в матче, а на 28-й Дензел Дюмфрис удвоил преимущество нидерландцев.

Во втором тайме сборная Нидерландов при комфортном счете довела матч до победного конца.

Для нидерландцев это первая игра в отборе, а вот для финнов – уже третья.

Квалификация на ЧМ-2026. Группа G

Финляндия – Нидерланды – 0:2

Голы: Депай, 5, Дюмфрис, 28