07.06.2025 21:45 – FT 0 : 2
Чемпионат мира08 июня 2025, 03:08 | Обновлено 08 июня 2025, 03:45
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Финляндия – Нидерланды – 0:2. Оранжевая уверенность. Видео голов и обзор
Мемфис Депай и Дензел Думфрис разобрались с соперником
08 июня 2025, 03:08 | Обновлено 08 июня 2025, 03:45
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7 июня в матче квалификации к чемпионату мира 2026 встретились сборные Финляндии и Нидерландов.
Гости очень уверенно провели всю игру, а свои мячи забили еще в первом тайме.
На 5-й минуте Мемфис Депай открыл счет в матче, а на 28-й Дензел Дюмфрис удвоил преимущество нидерландцев.
Во втором тайме сборная Нидерландов при комфортном счете довела матч до победного конца.
Для нидерландцев это первая игра в отборе, а вот для финнов – уже третья.
Квалификация на ЧМ-2026. Группа G
Финляндия – Нидерланды – 0:2
Голы: Депай, 5, Дюмфрис, 28
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил Дензел Дюмфрис (Нидерланды).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Нидерланды).
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