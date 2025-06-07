Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальта и Литва сыграли вничью в матче отбора на чемпионат мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Мальта
07.06.2025 19:00 – FT 0 : 0
Литва
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 июня 2025, 21:09 |
39
0

Мальта и Литва сыграли вничью в матче отбора на чемпионат мира

Зрители так и не увидели голов

07 июня 2025, 21:09 |
39
0
Мальта и Литва сыграли вничью в матче отбора на чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Литвы

В субботу, 7 июня, состоялся матч 3 тура отбора на чемпионат мира среди европейских сборных между Мальтой и Литвой.

Встречи принимал «Национальный стадион» в Та–Кали.

Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. Гости больше владели мячом по ходу встречи, но так и не создали хоть 1 стоящего момента, в отличии от команды Мальты, которая могла вырвать победу, но не реализовала свой шанс.

После этой игры Литва с 2 баллами заняла 3-ю позицию группы, а Мальта с 1 баллом – 4-ю.

Отбор на чемпионат мира. Европа. 3-й тур

Мальта – Литва – 0:0

По теме:
Помог лучший бомбардир. Англия выиграла в матче отбора ЧМ-2026
Левандовски пояснил, почему отказался приехать в сборную Польши
Топовая европейская сборная может попрощаться с тренером
сборная Мальты по футболу сборная Литвы по футболу чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Футбол | 07 июня 2025, 11:52 1
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»

Функционер готов пойти на отважный шаг

Экс-игрок Динамо: «Будет битва с боксерами, нам забили стрелу»
Футбол | 07 июня 2025, 20:59 1
Экс-игрок Динамо: «Будет битва с боксерами, нам забили стрелу»
Экс-игрок Динамо: «Будет битва с боксерами, нам забили стрелу»

Александр Петрусенко рассказал интересную историю

Отбор на ЧМ-2026. Десять сборных уже вышли на чемпионат мира
Футбол | 07.06.2025, 03:45
Отбор на ЧМ-2026. Десять сборных уже вышли на чемпионат мира
Отбор на ЧМ-2026. Десять сборных уже вышли на чемпионат мира
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Футбол | 06.06.2025, 23:25
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
Не совсем логичная победа. Украина U21 минимально переиграла Испанию
ВИДЕО. Соболенко как минимум дважды послала тренера в финале Ролан Гаррос
Теннис | 07.06.2025, 19:39
ВИДЕО. Соболенко как минимум дважды послала тренера в финале Ролан Гаррос
ВИДЕО. Соболенко как минимум дважды послала тренера в финале Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 5
Теннис
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
Американский тренер Канады: «Мы показали недостаток уважения к Украине»
07.06.2025, 04:40 1
Футбол
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
06.06.2025, 00:25
Футбол
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию
07.06.2025, 07:49 8
Бокс
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
Квалификация ЧМ. Фиаско Италии, потеря очков Бельгией, разгром от Хорватии
07.06.2025, 06:05 8
Футбол
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
06.06.2025, 08:49 1
Футбол
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
05.06.2025, 19:34 25
Футбол
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
06.06.2025, 05:55 28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем