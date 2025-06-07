Мальта и Литва сыграли вничью в матче отбора на чемпионат мира

В субботу, 7 июня, состоялся матч 3 тура отбора на чемпионат мира среди европейских сборных между Мальтой и Литвой.

Встречи принимал «Национальный стадион» в Та–Кали.

Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. Гости больше владели мячом по ходу встречи, но так и не создали хоть 1 стоящего момента, в отличии от команды Мальты, которая могла вырвать победу, но не реализовала свой шанс.

После этой игры Литва с 2 баллами заняла 3-ю позицию группы, а Мальта с 1 баллом – 4-ю.

Отбор на чемпионат мира. Европа. 3-й тур

Мальта – Литва – 0:0