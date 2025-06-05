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  4. Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Франция
05 июня 2025, 19:34 |
4600
8

Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом

Український захисник готовий продовжити кар'єру у Франції

05 июня 2025, 19:34 |
4600
8
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный уже согласовал условия личного контракта с «ПСЖ», сообщает YouTube-канал Journal TMF.

Трансфер 22-летнего игрока обойдется парижанам не менее, чем в 50 млн евро. Украинец должен стать первым новичком действующего победителя Лиги чемпионов перед клубным чемпионатом мира.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее «Борнмут» назвал «ПСЖ» сумму, которую хочет получить за Забарного.

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Илья Забарный ПСЖ Борнмут трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 8
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Микола Захарченко
Якщо трансфер відбудеться , то треба тільки порадіти за Іллю. Хлопець з динамівського дублю завдяки наполегливій праці може опинитися в одному з найсильніших клубів світу . Приклад для молодих українських футболістів з амбіціями.
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+5
Xzibit11
Норм, Динамо 30% от продажи, 15млн получит если за 50.
Итого Динамо 22.7 +15=37.7млн
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+2
Gargantua81
на месте Борнмута я бы просил не меньше 80
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+1
Gargantua81
на месте Борнмута я бы просил не меньше 80
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+1
Pecheneg2010
Забавный смешон. Сначала как патриот говорит, что не пойдет в ПСЖ ни при каких условиях из-за играющего в той команде русского, но теперь не против и перейти. Как шлюха, которой больше предложили и он тут же согласился. 
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0
Pavel_i_C0
Пацан з Троєщини в кроці від переходу в найсильніший клуб Європи... 
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0
Burevestnik
Забарний узгоджує угоду із Канади.
чи шо?
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-1
AK.228
Удачи в новом клубе!!!
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-1
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