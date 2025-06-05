Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Український захисник готовий продовжити кар'єру у Франції
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный уже согласовал условия личного контракта с «ПСЖ», сообщает YouTube-канал Journal TMF.
Трансфер 22-летнего игрока обойдется парижанам не менее, чем в 50 млн евро. Украинец должен стать первым новичком действующего победителя Лиги чемпионов перед клубным чемпионатом мира.
В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Ранее «Борнмут» назвал «ПСЖ» сумму, которую хочет получить за Забарного.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 6 июня в 04:00 по Киеву
Экс-тренер сборной Украины – о работе с Андреем Ворониным
Итого Динамо 22.7 +15=37.7млн
чи шо?