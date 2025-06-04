Борнмут назвал ПСЖ сумму, которую хочет получить за Забарного

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Ряд авторитетных изданий сообщил о серьезном интересе к Забарному со стороны победителя Лиги чемпионов «ПСЖ». Французское издание L'Équipe отметило, что парижане уже узнали сумму, за которую «Борнмут» отпустит украинца – 50 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.