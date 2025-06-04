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  4. Борнмут назвал ПСЖ сумму, которую хочет получить за Забарного
Англия
04 июня 2025, 22:52 |
1728
3

Борнмут назвал ПСЖ сумму, которую хочет получить за Забарного

«Вишни» рассчитывают заработать на трансфере 50 миллионов евро

04 июня 2025, 22:52 |
1728
3
Борнмут назвал ПСЖ сумму, которую хочет получить за Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Ряд авторитетных изданий сообщил о серьезном интересе к Забарному со стороны победителя Лиги чемпионов «ПСЖ». Французское издание L'Équipe отметило, что парижане уже узнали сумму, за которую «Борнмут» отпустит украинца – 50 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Илья Забарный Борнмут трансферы АПЛ трансферы трансферы Лиги 1 ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: L'Equipe
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Pavel_i_C0
Треба не забувати, що 30% отримає Динамо Київ. Так що сума трансферу може бути більшою 
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