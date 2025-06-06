АЛЬКАРАС: «Матч между ними – один из лучших, что есть в теннисе сейчас»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над Лоренцо Музетти в полуфинале Ролан Гаррос 2025:

– Знаете, никогда не радуешься, когда выигрываешь матч вот так. Лоренцо – отличный игрок. У него был потрясающий грунтовый сезон. Он – один из немногих, кто дошел как минимум до полуфинала на всех крупнейших турнирах на грунте. Кажется, до него это делали только четверо, и он стал пятым. Это говорит о его невероятном уровне. Я желаю ему скорейшего восстановления и уверен, что мы еще будем наслаждаться его теннисом очень скоро.

– Это был очень напряженный матч – два плотных сета, и в начале третьего показалось, что вы стали более расслабленным, агрессивным, начали бить сильнее и быстрее. Вы сами так это ощущали?

– Да, немного. Первые два сета были действительно тяжелыми. У меня были шансы сделать брейк, выйти вперед, но я не смог реализовать их полностью. Он играл потрясающе. Когда я выиграл второй сет, почувствовал некоторое облегчение. В третьем я уже знал, что нужно делать – давить, быть агрессивным, не позволять ему контролировать игру. Я был спокойнее, яснее видел происходящее и смог показать отличный теннис в начале сета.

– Вы вышли в очередной финал. Будете смотреть матч сегодня вечером?

– Конечно! Не пропущу. Матч между Синнером и Джоковичем – один из лучших, что есть в теннисе сейчас. Это будет великолепный поединок. Я большой фанат тенниса, так что обязательно буду смотреть и получать удовольствие. Конечно, постараюсь и кое-что подметить с точки зрения тактики. Думаю, все мы будем наслаждаться – они покажут потрясающий теннис.

– Последний вопрос о вас. Мы знаем, что турниры Grand Slam – это очень серьезная физическая нагрузка. Как вы себя чувствуете физически?

– Сейчас чувствую себя отлично. Конечно, позади три очень интенсивные недели, но остался всего один шаг. Я чувствую, что показываю отличный теннис, полон уверенности. Так что в воскресенье выложусь на сто процентов. Как я уже говорил, я хорошо провожу этот турнир, и сейчас настало время отдать все силы и бороться за титул.

Алькарас побеждал Музетти 4:6, 7:6, 6:0, 2:0, после чего Лоренцо снялся с матча из-за травмы бедра. Соперником Карлоса в финале Открытого чемпионата Франции будет победитель противостояния Янник Синнер – Новак Джокович.