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  4. Янник Синнер – Новак Джокович. Прогноз и анонс на полуфинал Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
06 июня 2025, 11:38 |
269
0

Янник Синнер – Новак Джокович. Прогноз и анонс на полуфинал Ролан Гаррос

Поединок состоится 6 июня и начнется в 21:00 по Киеву

06 июня 2025, 11:38 |
269
0
Янник Синнер – Новак Джокович. Прогноз и анонс на полуфинал Ролан Гаррос
Коллаж Sport.ua

6 июня, в полуфинале Ролан Гаррос между собой сыграют Янник Синнер (WTA 1) и Новак Джокович (WTA 6).

Старт матча запланирован на 20:00 по киевскому времени.

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Янник Синнер

Скандал с допингом наверняка повлиял на итальянца психологически, однако, он продолжает показывать теннис высокого уровня. После отбытия трех месяцев дисквалификации, он дошел до финала грунтового турнира в Риме, где уступил Алькарасу. Синнер остается лидером мирового рейтинга и может еще выиграть Ролан Гаррос.

Турнир для спортсмена проходит гладко, без нервов и проигранных сетов, надо сказать, что сетка была не самой сложной, на старте не устояли французы Рендеркнек – 6:4, 6:3, 7:5 и Гаске – 6:3, 6:0, 6:4. Далее капитулировал чех Лехечка – 6:0, 6:1, 6:2, ничего не показал и «нейтрал» Рублев - 6:1, 6:3, 6:4. В последнем матче была победа над Бубликом из Казахстана – 6:1, 7:5, 6:0. Итальянца ожидает первое серьезное испытание в полуфинале.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Новак Джокович

Ноле всем доказывает, что он не только способен играть, но и бороться за шлемы, второй полуфинал на втором мейджоре года. Джокович горит идеей, выиграть 25-й шлем, что не кажется такой уж фантастикой.

До четвертьфинала серб тоже не отдал ни одной партии, пострадали такие теннисисты как: американец Макдональд – 6:3, 6:3, 6:3, француз Муте – 6:3, 6:2, 7:6, австриец Мисолич – 6:3, 6:4, 6:2, британец Норри – 6:2, 6:3, 6:2.

Ожидалась сложная битва в последнем матче против сильного Александра Зверева, где Ноле даже отдал первую партию, но сумел перевернуть игру, взяв три сета кряду, в итоге победа – 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Списывать со счетов Джоковича точно рано, даже в 38 лет он показывает хорошую выносливость, вопрос в том, какое будет восстановление.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Личные встречи

В очных противостояниях счет 4:4, здесь не учитываются их выставочные матчи. Следует отметить, что последние три встречи выиграл Синнер, единственную игру на грунте выиграл Джокович, но эта битва состоялась еще 4 года назад.

Прогноз

Синнер считается фаворитом этой пары, на первый план здесь выходит не мастерство, а разница в возрасте, все-таки итальянец младше на 14 лет. Я думаю, у «дедушки» Ноле будут шансы, все из-за покрытия, обоих нельзя назвать большими специалистами грунта.

Борьба в такой битве может затянуться. Приемлемой здесь я считаю ставку на тотал больше 35,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,84.

Прогноз Sport.ua
Янник Синнер
06.06.2025 -
20:00
Новак Джокович
Тотал больше 35.5 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Янник Синнер Новак Джокович прогнозы прогнозы на теннис Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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