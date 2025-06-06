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Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2025, 19:08 | Обновлено 06 июня 2025, 19:29
232
0

Канада – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 7 июня в 22:30 по Киеву

06 июня 2025, 19:08 | Обновлено 06 июня 2025, 19:29
232
0
Канада – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

В субботу, 7 июня, состоится матч международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025. Сборная Украины сыграет со сборной Канады. Поединок пройдет в Торонто на стадионе «ВМО Филд» и начнется в 22:30 по киевскому времени.

Канада

Канада вместе с США и Мексикой является организатором ЧМ-2026 и путевку на мундиаль получила автоматически. Подготовку к турниру команда будет вести, играя товарищеские матчи. И один из них канадцы проведут против сборной Украины в рамках товарищеского турнира Canadian Shield 2025. Также сборная Канады 11 июня сыграет со сборной Кот-д'Ивуара.

Что касается официальных матчей, то сборная Канады в марте 2025 года боролась за победу в Лиге наций КОНКАКАФ. В полуфинале канадцы встречались со сборной Мексики и уступили 0:2, пропустив на 1-й и 75-й минутах. В итоге мексиканцы стали победителями турнира. А сборная Канады в матче за третье место со счетом 2:1 обыграла сборную США. Причем с 54-й минуты сборная Канады играла в меньшинстве.

Украина

Сборная Украины проводит подготовку к отбору на ЧМ-2026. И турнир в Канаде станет для команды Сергея Реброва пробой сил. Отборочный турнир начнется для сборной Украины 5 сентября матчем против сборной Франции. Также в группе выступают сборные Исландии и Азербайджана.

В 2025 году сборная Украины провела два поединка. В марте подопечные Реброва в матчах плей-офф Лиги наций за место в дивизионе А встречались со сборной Бельгии. Первый поединок закончился победой сборной Украины со счетом 3:1. Но ответный поединок бельгийцы выиграли 3:0 и сохранили прописку в элите.

На турнир Ребров взял всего одного форварда – Романа Яремчука из «Олимпиакоса». Это вызвало недоумение у некоторых экспертов и болельщиков. Ведь Яремчук не был игроком основы греческого клуба и не проводил полные матчи. Возможно, наставник сборной Украины приготовил тактический сюрприз.

Личные встречи

Команды провели один матч в октябре 2010 года. Поединок проходил в Киеве и закончился вничью 2:2.

Прогноз

У сборной Украины всего один форвард в заявке, но есть результативные полузащитники. Возможен вариант, что забьют обе команды (коэффициент – 1,84).

Прогноз Sport.ua
Канада
7 июня 2025 -
22:30
УКРАИНА
Забьют обе команды 1,84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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