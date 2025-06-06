Киевское Динамо хочет забрать футболиста, который вылетел в Первую лигу
В услугах Ибрахима Кане заинтересованы еще четыре команды Премьер-лиги
Фланговый полузащитник полтавской «Ворсклы» Ибрахим Кане с высокой вероятностью покинет клуб после вылета в Первую лигу.
В услугах 24-летнего футболиста заинтересованы киевское «Динамо», черкасский «ЛНЗ», житомирское «Полесье», харьковский «Металлист 1925», «Колос» из Ковалевки и несколько представителей чемпионата Польши.
«Ворскла» не намерена удерживать малийца, поэтому рассчитывает продать его в ближайшее время. Главным кандидатом на трансфер Кане является именно «Динамо», которое стало чемпионом Украины в сезоне 2024/25.
Ибрахим также не хочет оставаться во втором по силе дивизионе и готов перебраться в команду, которая выступает в элите. Полтавский коллектив намерен заработать около одного миллиона евро за этот переход.
В нынешнем сезоне Кане провел 30 матчей в Премьер-лиге, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
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