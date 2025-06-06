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Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 20:04 | Обновлено 06 июня 2025, 20:08
2035
6

Киевское Динамо хочет забрать футболиста, который вылетел в Первую лигу

В услугах Ибрахима Кане заинтересованы еще четыре команды Премьер-лиги

06 июня 2025, 20:04 | Обновлено 06 июня 2025, 20:08
2035
6
Киевское Динамо хочет забрать футболиста, который вылетел в Первую лигу
ФК Ворскла Полтава. Ибрахим Кане

Фланговый полузащитник полтавской «Ворсклы» Ибрахим Кане с высокой вероятностью покинет клуб после вылета в Первую лигу.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересованы киевское «Динамо», черкасский «ЛНЗ», житомирское «Полесье», харьковский «Металлист 1925», «Колос» из Ковалевки и несколько представителей чемпионата Польши.

«Ворскла» не намерена удерживать малийца, поэтому рассчитывает продать его в ближайшее время. Главным кандидатом на трансфер Кане является именно «Динамо», которое стало чемпионом Украины в сезоне 2024/25.

Ибрахим также не хочет оставаться во втором по силе дивизионе и готов перебраться в команду, которая выступает в элите. Полтавский коллектив намерен заработать около одного миллиона евро за этот переход.

В нынешнем сезоне Кане провел 30 матчей в Премьер-лиге, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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Ворскла Полтава Динамо Киев Ибрахим Кане
Николай Титюк Источник: Telegram
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Комментарии 6
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ZANREGENT
Так ДК уже написали что эта инфа не соответсвует действительности. Или уже переиграли назад?
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-1
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Kharkiv
Кане к дырявым не пойдет. М-1925 его клуб!
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