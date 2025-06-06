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Молодежные турниры
06 июня 2025, 15:23 | Обновлено 06 июня 2025, 16:03
780
1

Секретный спарринг. Украина U-20 выиграла товарищеский матч у Мурсии U-21

Сине-желтые победили благодаря голам Рамика Гаджиева и Ярослава Карамана

06 июня 2025, 15:23 | Обновлено 06 июня 2025, 16:03
780
1
Секретный спарринг. Украина U-20 выиграла товарищеский матч у Мурсии U-21
УАФ

Во время учебно-тренировочного сбора в Испании сборная Украины U-20 (игроки 2005 г.р. и моложе) провела товарищеский поединок.

Соперником был испанский футбольный клуб Мурсия U-21. Матч прошел за закрытыми дверями.

Подопечные Дмитрия Михайленко благодаря забитым мячам Рамика Гаджиева и Ярослава Карамана (с пенальти) одержали победу со счетом 2:0.

Во время подготовки к юниорскому чемпионату мира 2025 сборная Украины U-20 в Испании проведет еще один товарищеский поединок. Команда Дмитрия Михайленко 10 июня встретится со сборной США U-19.

Украинская команда готовится к чемпионату мира U-20, который пройдет с 27 сентября по 19 октября в Чили. В групповом турнире украинцы сыграют против команд Южной Кореи, Парагвая и Панамы.

Товарищеский матч. 6 июня, Испания

Мурсия U-21 – Украина U-20 – 0:2

Голы: Рамик Гаджиев, Ярослав Караман (пен)

Состав юношеской сборной Украины U-20

Вратари: Илья Волошин (Реал, Испания), Денис Марченко (Оболонь Киев), Илья Попович (Кишварда, Венгрия).

Защитники: Николай Огарков (Шахтер Донецк), Александр Жовтенко, Виталий Катрич (оба – Ингулец Петрово), Алексей Гусев (Металлист 1925 Харьков), Владислав Захарченко (Динамо Киев), Максим Мельниченко (Полесье Житомир), Кирилл Дигтярь (Металлист Харьков), Николай Киричок (Карпаты Львов).

Полузащитники: Роман Саленко, Дмитрий Кремчанин (оба – Динамо Киев), Виктор Цуканов (Шахтер Донецк), Иван Чабан, Артур Шах (оба – Карпаты Львов), Даниил Ващенко (Александрия), Ярослав Караман (Полесье Житомир), Рамик Гаджиев (Металлист 1925 Харьков), Богдан Будко (Алкмаар, Нидерланды), Максим Лень (Фортуна, Германия), Данило Кревсун (Боруссия Д, Германия).

Нападающие: Владислав Герич (Динамо Киев), Артем Гусол (Колос Ковалевка).

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сборная Украины по футболу U-20 товарищеские матчи Дмитрий Михайленко учебно-тренировочные сборы Реал Мурсия Рамик Гаджиев выбор редакции
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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ivankondrat96
Із США U-19 буде більш показовий матч. Все ж таки команда більш сильна має бути
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