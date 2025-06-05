Сборная Украины U-20 продолжает учебно-трененировочные сборы в Испании. Сине-желтая команда вскоре проведет два товарищеских матча.

6 июня подопечные Дмитрия Михайленко сыграют против Мурсии U-21, а 10 июня сине-желтые встретятся с командой США U-19.

Украинская команда ведет подготовку к чемпионату мира U-20, который состоится с 27 сентября по 19 октября в Чили.

В групповом турнире украинцы сыграют против команд Южной Кореи, Парагвая и Панамы.

ФОТО. Сборная Украины U-20 продолжает учебно-тренировочные сборы в Испании