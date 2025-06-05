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Молодежные турниры
05 июня 2025, 17:23 | Обновлено 05 июня 2025, 17:37
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0

ФОТО. Сборная Украины U-20 продолжает учебно-тренировочные сборы в Испании

Украинская команда проведет спарринги с Мурсией U-21 и США U-19

05 июня 2025, 17:23 | Обновлено 05 июня 2025, 17:37
49
0
ФОТО. Сборная Украины U-20 продолжает учебно-тренировочные сборы в Испании
УАФ

Сборная Украины U-20 продолжает учебно-трененировочные сборы в Испании. Сине-желтая команда вскоре проведет два товарищеских матча.

6 июня подопечные Дмитрия Михайленко сыграют против Мурсии U-21, а 10 июня сине-желтые встретятся с командой США U-19.

Украинская команда ведет подготовку к чемпионату мира U-20, который состоится с 27 сентября по 19 октября в Чили.

В групповом турнире украинцы сыграют против команд Южной Кореи, Парагвая и Панамы.

ФОТО. Сборная Украины U-20 продолжает учебно-тренировочные сборы в Испании

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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