Молодежные турниры05 июня 2025, 17:23 | Обновлено 05 июня 2025, 17:37
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ФОТО. Сборная Украины U-20 продолжает учебно-тренировочные сборы в Испании
Украинская команда проведет спарринги с Мурсией U-21 и США U-19
05 июня 2025, 17:23 | Обновлено 05 июня 2025, 17:37
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Сборная Украины U-20 продолжает учебно-трененировочные сборы в Испании. Сине-желтая команда вскоре проведет два товарищеских матча.
6 июня подопечные Дмитрия Михайленко сыграют против Мурсии U-21, а 10 июня сине-желтые встретятся с командой США U-19.
Украинская команда ведет подготовку к чемпионату мира U-20, который состоится с 27 сентября по 19 октября в Чили.
В групповом турнире украинцы сыграют против команд Южной Кореи, Парагвая и Панамы.
ФОТО. Сборная Украины U-20 продолжает учебно-тренировочные сборы в Испании
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