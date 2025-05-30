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Молодежные турниры
30 мая 2025, 01:50 | Обновлено 30 мая 2025, 02:31
417
3

Молодежный ЧМ-2025 U-20. Сборная Украины узнала соперников по группе

Оппонентами сине-желтых стали Южная Корея, Парагвай и Панама

30 мая 2025, 01:50 | Обновлено 30 мая 2025, 02:31
417
3
Молодежный ЧМ-2025 U-20. Сборная Украины узнала соперников по группе
FIFA

В ночь с 29 на 30 мая в Сантьяго состоялась жеребьевка финального турнира молодежного чемпионата мира по футболу U-20, который осенью примет Чили.

Украина попала в группу B, где также сыграют Южная Корея, Парагвай и Панама

Украина получила право сыграть на турнире благодаря выходу в полуфинал Евро-2024 U-19, который проходил в Северной Ирландии. На мундиале страну представят игроки не старше 2005 года рождения, а возглавит команду Дмитрий Михайленко.

Мировое первенство среди 20-летних продлится с 27 сентября по 19 октября, матчи пройдут в пяти чилийских городах: Сантьяго, Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька.

Всего в турнире примут участие 24 сборные, которые разделены на 6 групп по 4 команды. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные каждой группы и четыре лучшие команды из числа занявших третье место.

Сборная Украины в 5-й раз примет участие в чемпионате мира U-20. В 2019 году под руководством Александра Петракова сине-желтая команда стала чемпионом мира U-20.

Чемпионат мира 2025 по футболу U-20

27 сентября – 19 октября, Чили

Результаты жеребьевки

  • Группа A: Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет
  • Группа B: Южная Корея, Украина, Парагвай, Панама
  • Группа C: Бразилия, Мексика, Марокко, Испания
  • Группа D: Италия, Австралия, Куба, Аргентина
  • Группа E: США, Новая Каледония, Франция, ЮАР
  • Группа F: Колумбия, Саудовская Аравия, Норвегия, Нигерия

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Отаман
Дуже дуже добре🥳
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+1
Отаман
Треба Петракова ставити тренером на чемпіонат світу, цей Михайленко не дуже тренер  
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0
Отаман
Група С дуже сильна
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0
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