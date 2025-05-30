Молодежный ЧМ-2025 U-20. Сборная Украины узнала соперников по группе

В ночь с 29 на 30 мая в Сантьяго состоялась жеребьевка финального турнира молодежного чемпионата мира по футболу U-20, который осенью примет Чили.

Украина попала в группу B, где также сыграют Южная Корея, Парагвай и Панама

Украина получила право сыграть на турнире благодаря выходу в полуфинал Евро-2024 U-19, который проходил в Северной Ирландии. На мундиале страну представят игроки не старше 2005 года рождения, а возглавит команду Дмитрий Михайленко.

Мировое первенство среди 20-летних продлится с 27 сентября по 19 октября, матчи пройдут в пяти чилийских городах: Сантьяго, Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька.

Всего в турнире примут участие 24 сборные, которые разделены на 6 групп по 4 команды. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные каждой группы и четыре лучшие команды из числа занявших третье место.

Сборная Украины в 5-й раз примет участие в чемпионате мира U-20. В 2019 году под руководством Александра Петракова сине-желтая команда стала чемпионом мира U-20.

Чемпионат мира 2025 по футболу U-20

27 сентября – 19 октября, Чили

Результаты жеребьевки