Сборная Украины U-20 попала во вторую корзину перед жеребьевкой ЧМ-2025

В четверг, 29 мая, состоится жеребьевка финального турнира юниорского чемпионата мира по футболу U-20, который осенью примет Чили. Церемония начнется в Сантьяго в 18:00 по местному времени – это будет 01:00 ночи по Киеву (30 мая).

Украина получила право сыграть на турнире благодаря выходу в полуфинал Евро-2024 U-19, который проходил в Северной Ирландии. На мундиале страну представят игроки не старше 2005 года рождения, а возглавит команду Дмитрий Михайленко.

Мировое первенство среди 20-летних продлится с 27 сентября по 19 октября, матчи пройдут в пяти чилийских городах: Сантьяго, Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька. Всего в турнире примут участие 24 сборные, которые будут разделены на шесть групп по четыре команды. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные каждой группы и четыре лучшие команды из числа занявших третье место.

Перед жеребьевкой команды были распределены по 4 корзинам. Сборная Украины оказалась во второй корзине.

Рейтинг формировался на основе выступлений на последних пяти мундиалях U-20 с учетом веса каждого турнира (от 100% для 2023 года до 20% для 2013 года). При жеребьевке также будет действовать географический принцип, чтобы избежать попадания нескольких команд из одной конфедерации в одну группу.

В рамках подготовки к мировому первенству подопечные Михайленко проведут два контрольных матча в Испании. 6 июня сине-желтые сыграют с Марокко (U-20), а 10 июня – с командой США (U-19).

Чемпионат мира 2025 по футболу U-20

27 сентября – 19 октября, Чили

Участники турнира

Европа: Испания, Франция, Италия, Украина , Норвегия

, Норвегия Южная Америка: Бразилия, Аргентина, Колумбия, Парагвай

Азия: Япония, Корея, Саудовская Аравия, Австралия

Африка: ЮАР, Марокко, Нигерия, Египет

КОНКАКАФ: США, Мексика, Куба, Панама

Океания: Новая Зеландия, Новая Каледония

Хозяин: Чили

Корзины для жеребьевки

Корзина 1: Чили, Италия, США, Корея, Бразилия, Колумбия

Корзина 2: Новая Зеландия, Франция, Украина, Аргентина, Нигерия, Мексика

Корзина 3: Япония, Испания, ЮАР, Австралия, Панама, Норвегия

Корзина 4: Саудовская Аравия, Парагвай, Египет, Куба, Марокко, Новая Каледония

Список участников