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  4. Подготовка к ЧМ. Сборная Украины U-20 проведет два контрольных матча
Сборная УКРАИНЫ
27 мая 2025, 16:29 |
248
0

Подготовка к ЧМ. Сборная Украины U-20 проведет два контрольных матча

Соперниками будут США и Марокко

27 мая 2025, 16:29 |
248
0
Подготовка к ЧМ. Сборная Украины U-20 проведет два контрольных матча
УАФ

УАФ объявила о том, что сборная Украины U-20 в рамках подготовки к чемпионату мира в Чили (27 сентября – 19 октября) проведет два контрольных матча.

6 июня соперником команды Дмитрия Михайленко будет сборная Марокко U-20, а 10 июня Украина сыграет против команды США U-19.

Обе встречи пройдут в Испании.

Украина U-20 вышла на чемпионат мира, однако на этот момент еще не знает соперников по финальной части турнира. Жеребьевка запланирована на лето.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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