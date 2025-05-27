Подготовка к ЧМ. Сборная Украины U-20 проведет два контрольных матча

УАФ объявила о том, что сборная Украины U-20 в рамках подготовки к чемпионату мира в Чили (27 сентября – 19 октября) проведет два контрольных матча.

6 июня соперником команды Дмитрия Михайленко будет сборная Марокко U-20, а 10 июня Украина сыграет против команды США U-19.

Обе встречи пройдут в Испании.

Украина U-20 вышла на чемпионат мира, однако на этот момент еще не знает соперников по финальной части турнира. Жеребьевка запланирована на лето.