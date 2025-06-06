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Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 19:35 | Обновлено 06 июня 2025, 19:36
513
0

Президент клуба УПЛ: «Игроки требуют повысить им зарплату в 2-2,5 раза»

Слободян удивлен желаниями игроков Оболони

06 июня 2025, 19:35 | Обновлено 06 июня 2025, 19:36
513
0
Президент клуба УПЛ: «Игроки требуют повысить им зарплату в 2-2,5 раза»
ФК Оболонь

Президент Оболони Александр Слободян рассказал о том, что не все игроки команды останутся в составе, потому что требуют новые контракты на значительно улучшенных условиях.

«В конце этого сезона руководство ФК Оболонь крайне удивилось требованиям новых финансовых условий для игроков, у которых завершаются контракты. Некоторые из них потребовали повышения зарплаты в полтора, два и два с половиной раза, еще и бонусы за забитые мячи».

«В целом футболисты, которые сейчас у нас на контрактах, составляют костяк команды».

«Это те футболисты, на которых мы рассчитываем и которые себя покажут с положительной стороны в украинском футболе и УПЛ», – сказал Слободян.

Киевская команда по итогам сезона смогла сохранить место в УПЛ.

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Александр Слободян Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Оболонь
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