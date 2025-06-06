Президент клуба УПЛ: «Игроки требуют повысить им зарплату в 2-2,5 раза»

Президент Оболони Александр Слободян рассказал о том, что не все игроки команды останутся в составе, потому что требуют новые контракты на значительно улучшенных условиях.

«В конце этого сезона руководство ФК Оболонь крайне удивилось требованиям новых финансовых условий для игроков, у которых завершаются контракты. Некоторые из них потребовали повышения зарплаты в полтора, два и два с половиной раза, еще и бонусы за забитые мячи».

«В целом футболисты, которые сейчас у нас на контрактах, составляют костяк команды».

«Это те футболисты, на которых мы рассчитываем и которые себя покажут с положительной стороны в украинском футболе и УПЛ», – сказал Слободян.

Киевская команда по итогам сезона смогла сохранить место в УПЛ.