Назван лучший игрок матча Франции против Дании на чемпионате мира

Французский форвард Килиан Мбаппе назван лучшим игроком матча 2-го тура ЧМ-2022.

Сборная Франции одержала победу над командой Дании (2:1) на мундиале, который проходит в Катаре.

Килиан Мбаппе забил два гола, что позволило его команде досрочно получить путевку в 1/8 финала.

It's him again. 🙋‍♂️



Kylian Mbappé's brace sees France through to the KO stages and secures him back-to-back @Budweiser Player of the Match awards.



⚽️⚽️ 2 Goals.

🏆 #POTM

🔒 Qualification secured

👑 Greatness taken



🇫🇷 #FRADEN 🇩🇰 #YoursToTake #BudweiserWorldCup #BringHomeTheBud pic.twitter.com/VLtn3aRZtX