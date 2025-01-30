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30 января 2025, 21:44 |
488
1

ФОТО. Родной брат Педри очень похож на него. Как две капли воды

Можно перепутать...

30 января 2025, 21:44 |
488
1
ФОТО. Родной брат Педри очень похож на него. Как две капли воды
ФК Барселона. Педри и Фернандо Гонсалес

Полузащитник «Барселоны» Педри Гонсалес подписал новый контракт с клубом до лета 2030 года.

На церемонии подписания нового договора присутствовала вся семья футболиста, в том числе и его брат – Фернандо Гонсалес.

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«Братья очень похожи друг на друга», – не устают писать футбольные болельщики. «Их с легкостью можно перепутать».

Отметим, что Фернандо Гонсалес живет вместе с братом в Барселоне и является его большой поддержкой.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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Ivan Sergeev
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