Другие новости30 января 2025, 21:44 |
488
1
ФОТО. Родной брат Педри очень похож на него. Как две капли воды
Можно перепутать...
30 января 2025, 21:44 |
488
1
Полузащитник «Барселоны» Педри Гонсалес подписал новый контракт с клубом до лета 2030 года.
На церемонии подписания нового договора присутствовала вся семья футболиста, в том числе и его брат – Фернандо Гонсалес.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Братья очень похожи друг на друга», – не устают писать футбольные болельщики. «Их с легкостью можно перепутать».
Отметим, что Фернандо Гонсалес живет вместе с братом в Барселоне и является его большой поддержкой.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 30 января 2025, 09:13 1
Лидером рейтинга является американец Джервонта Дэвис
Бокс | 30 января 2025, 12:48 5
Джордж Глински рассказал о любительском опыте чемпиона
Футбол | 30.01.2025, 08:25
Футбол | 30.01.2025, 22:04
Футбол | 30.01.2025, 17:15
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
в якому місці?
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.01.2025, 21:41 2
29.01.2025, 08:26 13
28.01.2025, 21:25 23
29.01.2025, 23:56 219
30.01.2025, 11:52
30.01.2025, 07:50 26
30.01.2025, 06:47 15
30.01.2025, 06:23 16