ФОТО. Родной брат Педри очень похож на него. Как две капли воды

Полузащитник «Барселоны» Педри Гонсалес подписал новый контракт с клубом до лета 2030 года.

На церемонии подписания нового договора присутствовала вся семья футболиста, в том числе и его брат – Фернандо Гонсалес.

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«Братья очень похожи друг на друга», – не устают писать футбольные болельщики. «Их с легкостью можно перепутать».

Отметим, что Фернандо Гонсалес живет вместе с братом в Барселоне и является его большой поддержкой.