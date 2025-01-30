ФОТО. Анчелотти отреагировал на приезд Шевченко. Вот что сказал
Легендарный наставник – о легендарном подопечном
Главный тренер «Реал Мадрид» Карло Анчелотти отреагировал на приезд Андрея Шевченко на базу клуба.
65-летний наставник опубликовал пост на своей странице в Instagram:
«Приятно было видеть моего старого друга сегодня», – эта публикация уже собрала почти 60 тысяч лайков.
«Shevchenko! 💣», «🔥 Какой голеадор», «Великие!!!🔝», «Как много лет прошло и как много воспоминаний», – очень много хороших комментариев можно встретить под этим постом итальянского тренера.
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Напомним, что Анчелотти и Шевченко вместе выигрывали с «Миланом» Лигу чемпионов сезона 2002/2003.
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