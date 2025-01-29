Левандовски стал лучшим игроком года в Польше в 12-й раз в карьере

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски признан лучшим польским футболистом 2024 года, это уже 12-я такая награда в его карьере.

За последние 14 лет лишь дважды он не получал эту престижную награду. Впервые Левандовски был признан лучшим в 2011 году, а с того времени только двум игрокам удалось его опередить: в 2018 году победил голкипер Лукаш Фабиански, а в 2023 году – полузащитник Петр Зелински.

Награда лучшему футболисту Польши присуждается с 1973 года и организуется изданием Piłka Nożna.

В сезоне 2024/25 36-летний Левандовски провел 30 матчей за «Барселону» и забил 19 голов.

Награду для лучшего игрока года в польской лиге получил уроженец Украины Тарас Романчук из клуба Ягеллония Белосток