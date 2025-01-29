Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левандовски стал лучшим игроком года в Польше в 12-й раз в карьере
Польша
29 января 2025, 16:43 | Обновлено 29 января 2025, 16:51
80
0

Левандовски стал лучшим игроком года в Польше в 12-й раз в карьере

Форвард Барселоны только два раза за 14 лет не выиграл эту награду

29 января 2025, 16:43 | Обновлено 29 января 2025, 16:51
80
0
Левандовски стал лучшим игроком года в Польше в 12-й раз в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски признан лучшим польским футболистом 2024 года, это уже 12-я такая награда в его карьере.

За последние 14 лет лишь дважды он не получал эту престижную награду. Впервые Левандовски был признан лучшим в 2011 году, а с того времени только двум игрокам удалось его опередить: в 2018 году победил голкипер Лукаш Фабиански, а в 2023 году – полузащитник Петр Зелински.

Награда лучшему футболисту Польши присуждается с 1973 года и организуется изданием Piłka Nożna.

В сезоне 2024/25 36-летний Левандовски провел 30 матчей за «Барселону» и забил 19 голов.

Награду для лучшего игрока года в польской лиге получил уроженец Украины Тарас Романчук из клуба Ягеллония Белосток

По теме:
Барселона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
У Рэшфорда осталось два варианта продолжения карьеры
Лига чемпионов. Все матчи игрового дня 29 января. Смотреть онлайн LIVE
Роберт Левандовски лучший игрок женская сборная Польши по футболу Барселона Лукаш Фабиански Петр Зелиньски Ягеллония Белосток Тарас Романчук
Николай Степанов Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Загреб – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 29 января 2025, 15:42 1
Динамо Загреб – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Динамо Загреб – Милан. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 29 января в 22:00 по Киеву

Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Футбол | 29 января 2025, 08:32 2
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси

Легендарный француз выделил Эдена Азара

Клуб АПЛ начал переговоры о трансфере полузащитника сборной Украины
Футбол | 29.01.2025, 13:51
Клуб АПЛ начал переговоры о трансфере полузащитника сборной Украины
Клуб АПЛ начал переговоры о трансфере полузащитника сборной Украины
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Футбол | 28.01.2025, 20:17
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Футбол | 28.01.2025, 23:20
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
27.01.2025, 19:22
Теннис
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
Источник: названы причины, почему Бущан согласился покинуть Динамо
27.01.2025, 18:13 12
Футбол
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
У украинца – конфликт в клубе из Англии из-за патриотизма. Он оттуда ушел
27.01.2025, 20:33 11
Футбол
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
27.01.2025, 20:54 7
Футбол
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 11
Бокс
УОРРЕН: Знаете, что мне сказали уважаемые люди после реванша Усик – Фьюри?
УОРРЕН: Знаете, что мне сказали уважаемые люди после реванша Усик – Фьюри?
28.01.2025, 00:15 4
Бокс
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
29.01.2025, 07:50 3
Бокс
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
28.01.2025, 10:10 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем