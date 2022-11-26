Первый матч на турнире команды провели по-разному. Чемпионы мира хоть и пропустили от Австралии, но ответили сразу четырьмя забитыми мячами. А вот датчане, которых называют одними из теневых фаворитов, не забили и не пропустили от Туниса, что, по идее, заставляло активнее искать счастье у французских ворот.

В основе Франции мы не увидели Лукаса Эрнандеса, выбывшего надолго из-за травмы, его сменил на позиции родной брат Тео. Также на скамейку сел Конате, поскольку подлечился Варан. Остальные действующие лица были теми же.

Как отмечалось выше, датчане попытались сделать ставку на быстрый гол. Им не удавалось всерьез беспокоить Льориса, но держать в напряжении французскую защиту – без проблем. Но так продлилось минут десять, после чего «ле бле» перехватили инициативу. Заметным был Дембеле, будь он постоянно находящийся в такой форме, было бы ясно, чего, несмотря на плохой характер, его так хотела удержать «Барселона». Усман легко обыгрывал соперников на правом фланге и тащил мяч, а также периодически навешивал. С качеством навесов было не все в порядке, однако количество их вызывало уважение.

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Полумоменты Жиру и Варана, пожалуй, упоминания не стоят, а вот Рабьо впервые заставил поработать Шмейхеля на двадцать первой минуте. Он бил в упор после вышеупомянутого навеса Дембеле и кипер датчан выручил свою команду. Далее инициатива целиком и полностью перешла к подопечным Дешама, но воплотить ее во что-то серьезное не удавалось. Однако постоянный контроль, комбинации на флангах и подачи в штрафную делали свое дело – Дания совсем не имела мяча и сидела на голодном пайке.

Казалось, что ее устроят 0:0. В принципе, пожалуй, так и было – в таком случае победы над Австралией в заключительном туре группового этапа хватило бы для выхода из группы. Однако французы тоже хотели свой выход оформить как можно скорее. Удары Жира и Мбаппе после пасов того же Дембеле были с выгодных позиций, но ни Оливье головой, ни Килиан с лета точными не были. Тайм закончился сухо, дальний несильный удар Эриксена выглядел как попытка отчаяния.

А в тайме второму французы прибавили. Становилось очевидно, что гол назревает, но сначала Шмейхель его отсрочил после сильного удара Мбаппе и смещения, а затем Гризманн растранжирил шикарное заброс Тчуамени, эффектно приемом на грудь отыграв защитника и пробив, находясь перед вратарем, гораздо выше.

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Гол забил тот, кто должен это сделать по статусу главной звезды мата. Эрнандес выскочил из-за спин защитников, получил пас, отдал обратно на Мбаппе и тот попал в скважину между Кристенсеном и его партнером. 1:0, начало было положено. Но преимущество длилось всего семь минут. Эриксен подавал угловые с переменным успехом, но эта попытка вышла точно на голову Андерсена, сбросившего дальше на Кристенсена, и игрок «Барселоны» пробил Льориса. 1:1.

Игра оживилась, команды стали обмениваться ударами. Могли клонить чашу весов на свою сторону Линдстрем и Брейтвейт, но Льорис и точность им помешали. Между моментами датчан Тчуамени в падении головой бил в пустой угол – Меле спас, а Рабьо бисиклетой пробил совсем чуть выше.

И все же чемпионы мира добились своего. Коман догнал мяч у лицевой, его подобрал Гризманн, навесил справа на дальнюю штангу, где Мбаппе уже вносил мяч в сетку.

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Дания откровенно сдалась. Французы начали откровенно куражиться, но в третий раз не сумели огорчить Шмейхеля.

Ничего страшного – серия, когда на последних трех чемпионатах мира прошлый чемпион не выходил из группы, закончилась. Франция точно сыграет в 1/8 финала, а Дании придется постараться, причем не все зависит от нее.

Чемпионат мира по футболу 2022 года. Группа D. 2 тур.

Франция - Дания - 2:1.

Мбаппе, 61, 86 - А. Кристенсен, 68.

Кунде, 43 - А. Кристенсен, 20, Корнелиус, 23.

Франція: Льорис - Тео Эрнандес, Упамекано, Варан (Конате, 75), Кунде, Рабьо, Тчуамени, Мбаппе, Гризманн (Фофана, 90+2), Дембеле (Коман, 75), Жиру (Тюрам, 62).

Дания: Шмейхель - Андерсен, А. Кристенсен, Меле, Нельссон, Эриксен, Р. Кристенсен (Бах, 90+2), Хойбьерг, Дамсгор (Дольберг, 73), Линдстрьом (Норгор, 85), Корнелиус (Брейтвейт, 46).

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша).

Стадион: «974» (Доха, Катар).

ФРАНЦИЯ - ДАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА