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26 ноября 2022, 21:57 | Обновлено 26 ноября 2022, 22:12
321
0

ДЕШАМ: «Выйти из группы досрочно – это большое облегчение»

Наставник сборной Франции прокомментировал победу над командой Дании

26 ноября 2022, 21:57 | Обновлено 26 ноября 2022, 22:12
321
0
ДЕШАМ: «Выйти из группы досрочно – это большое облегчение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над командой Дании (2:1) в матче 2-го тура ЧМ-2022.

«Команда проявила коллективные усилия в первом тайме, благодарю игроков за индивидуальные качества, проявленные во второй половине игры.

Выйти из группы досрочно – это большое облегчение. У нас отличный шанс занять первое место в группе, мы находимся в идеальном положении. Состав у нас сплоченный, и мы надеемся добиться больших результатов».

Франция на старте турнира выиграла два матча и досрочно вышла в плей-офф. Матч 3-го тура против Туниса будет иметь для французов турнирное значение только с точки зрения фиксации первого места.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Кристенсен (Дания).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
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Источник Get French Football News
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