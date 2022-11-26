ДЕШАМ: «Выйти из группы досрочно – это большое облегчение»
Наставник сборной Франции прокомментировал победу над командой Дании
Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над командой Дании (2:1) в матче 2-го тура ЧМ-2022.
«Команда проявила коллективные усилия в первом тайме, благодарю игроков за индивидуальные качества, проявленные во второй половине игры.
Выйти из группы досрочно – это большое облегчение. У нас отличный шанс занять первое место в группе, мы находимся в идеальном положении. Состав у нас сплоченный, и мы надеемся добиться больших результатов».
Франция на старте турнира выиграла два матча и досрочно вышла в плей-офф. Матч 3-го тура против Туниса будет иметь для французов турнирное значение только с точки зрения фиксации первого места.
События матча
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