26 ноября в 18:00 сборная Франции во втором туре чемпионата мира 2022 сыграет с командой Дании.

Матч пройдет в Дохе на стадионе 974, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

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В первом туре Франция разгромила Австралию (4:1), а Дания сыграла вничью 0:0 с Тунисом.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Франция – Дания, за которой можно следить в украинской версии сайта.