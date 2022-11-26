Чемпионат мира26 ноября 2022, 06:59 | Обновлено 26 ноября 2022, 07:28
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Франция – Дания. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура чемпионата мира
26 ноября 2022, 06:59 | Обновлено 26 ноября 2022, 07:28
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26 ноября в 18:00 сборная Франции во втором туре чемпионата мира 2022 сыграет с командой Дании.
Матч пройдет в Дохе на стадионе 974, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом туре Франция разгромила Австралию (4:1), а Дания сыграла вничью 0:0 с Тунисом.
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Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Франция – Дания, за которой можно следить в украинской версии сайта.
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