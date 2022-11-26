Чемпионат мира26 ноября 2022, 20:45 |
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Франция – Дания – 2:1. Дубль Мбаппе гарантировал команде плей-офф
Фрагменты топ-матча ЧМ-2022 в группе D
26 ноября 2022, 20:45 |
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В 18:00 стартовал матч 2-го тура группы D между сборными Франции и Дании. Французы в первом матче обыграли Австралию, а датчане сыграли вничью с Тунисом.
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Сборная Франции добыла победу благодаря дублю Килиана Мбаппе. Команда первой гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2022.
Франция - Дания 2:1. Обзор матча
Франция - Дания 1:0. Гол Мбаппе
Франция - Дания 1:1. Гол Кристенсена
Франция - Дания 2:1. Гол Мбаппе
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Кристенсен (Дания).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
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