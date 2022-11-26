Франция – Дания – 2:1. Дубль Мбаппе гарантировал команде плей-офф

В 18:00 стартовал матч 2-го тура группы D между сборными Франции и Дании. Французы в первом матче обыграли Австралию, а датчане сыграли вничью с Тунисом.

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Сборная Франции добыла победу благодаря дублю Килиана Мбаппе. Команда первой гарантировала себе выход в плей-офф ЧМ-2022.

Франция - Дания 2:1. Обзор матча

Франция - Дания 1:0. Гол Мбаппе

Франция - Дания 1:1. Гол Кристенсена

Франция - Дания 2:1. Гол Мбаппе