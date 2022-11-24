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24 ноября 2022, 19:26 |
112
0

Франция – Дания. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Поединок двух записных фаворитов группы

24 ноября 2022, 19:26 |
112
0
Франция – Дания. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 ноября в Дохе на стадионе 974 состоится матч второго тура чемпионата мира-2022 в группе D, в котором между собой сыграют два записных фаворита квартета, две европейские сборные – Франции и Дании.

Франция

Сборная Франции на мундиале в Катаре защищает свой титул 4-летней давности, однако пока что непохоже на то, что «проклятье чемпионов» (вылет уже на групповом этапе) распространится и на команду Дидье Дешама. В первом туре трехцветные уверенно разгромили Австралии 4:1, несмотря на то, что пропустили первыми.

И все это происходит на фоне чудовищной эпидемии травм в сборной Франции, которая началась еще задолго до чемпионата мира (выбыли ряд ключевых игроков, например хавбеки Поль Погба, Нголо Канте и голкипер Майк Меньян). Уже после подачи заявки травму получила главная звезда команды – свежеиспеченный обладатель Золотого мяча Карим Бензема. На этом проблемы не закончились: уже в первом тайме матча с Австралией крестообразные связки колена порвал Люка Эрнандес, которого на левом фланге защиты теперь будет подменять его родной брат Тео.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

И то, что при всех этих чудовищных кадровых потерях Франция по-прежнему в полном порядке – лучшая иллюстрация качества и глубины подбора игроков во французском футболе на данный момент. Конечно, на более поздних стадиях чемпионата мира французам, возможно, и придется вспоминать и жалеть об отсутствии Бензема и компании, но, судя по матчу с Австралией, нынешнего подбора игроков для выхода из группы должно хватить с головой.

Дания

Сборная Дании влюбила всех в себя в прошлом году на чемпионате Европы, где, несмотря на жуткое эмоциональное потрясение в первом матче турнира, была в шаге от выхода в финал. Однако старт нынешнего чемпионата мира для датчан получился очень трудным.

Команда Каспера Юльмана сыграла в нулевую ничью с Тунисом. Безусловно, датчане могут жаловаться на непоставленный пенальти в ворота африканцев на последних минутах матча за довольно очевидную игру рукой, однако по содержанию игры Дания в том поединке объективно на победу не наиграла. Особенно бросалась в глаза нехватка идей и остроты в атаке.

Теперь матч против Франции и вполне реальные перспективы подойти к третьему туру всего с 1 очком в активе: с выходом из группы могут возникнуть очень большие проблемы. Тем более, что и у датчан по ходу матча первого тура появилась очень серьезная кадровая потеря. В концовке первого тайма матча с Тунисом травму получил ключевой опорник команды Томас Дилэйни.

История встреч

Всего Франция и Дания провели между собой 17 очных поединков. Преимущество французов, как ни странно, минимальное: 8 побед против 7, еще 2 матча завершились вничью. Разница голов так вообще в пользу Дании: 32 – 21. Но это заслуга матча команд в далеком 1908 году на Олимпиаде, где датчане победили со счетом 17:1.

Прогноз на противостояние

Франция по праву считается фаворитом предстоящего матча. Наша ставка – победа действующих чемпионов мира, коэффициент 1,84.

26 ноября, суббота

Франция – Дания
Доха. Стадион «974». 18:00
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Источник Sport.ua
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