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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 19:51 |
236
0

Франция – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч чемпионата мира-2022

24 ноября 2022, 19:51 |
236
0
Франция – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 26 ноября сборная Франции во втором туре чемпионата мира сыграет с Данией. Начало матча – в 18:00 по Киеву.

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В первом туре Франция разгромила 4:1 Австралию, а Дания сыграла вничью 0:0 с Тунисом.

Кто может сыграть за Францию

Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Ренн»), Альфонс Ареоля («Вест Хэм»).

Защитники: Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»), Бенжамен Павар («Бавария»), Аксель Дисаси («Монако»), Тео Эрнандес («Милан»), Люка Эрнандес («Бавария»), Уильям Салиба («Арсенал»), Жюль Кунде («Барселона»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Дайот Упамекано («Бавария»).

Полузащитники: Орельен Чуамени («Реал»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Маттео Гендузи («Марсель»), Юссуф Фофана («Монако»), Жордан Верету («Рома»).

Нападающие: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Карим Бензема («Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Оливье Жиру («Милан»), Усман Дембеле («Барселона»), Кингсли Коман («Бавария»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Маркус Тюрам («Боруссия» М).

Кто может сыграть за Данию

Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца»), Фредерик Рённов («Унион»), Оливер Кристенсен («Герта»).

Защитники: Симон Кьер («Милан»), Йоаким Мехле («Аталанта»), Расмус Ниссен Кристенсен («Лидс»), Йенс Стрюгер Ларсен («Трабзонспор»), Даниэль Васс («Брондбю), Андреас Кристенсен («Барселона»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Александр Бах («Бенфика»).

Полузащитники: Матиас Йенсен («Брентфорд»), Кристиан Нергор («Брентфорд»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Томас Дилейни («Севилья»), Каспер Дольберг («Севилья»), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Роберт Сков («Хоффенхайм»), Андреас Сков Ольсен («Брюгге»).

Нападающие: Андреас Эвальд Корнелиус («Копенгаген»), Йонас Винд («Вольфсбург»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол»), Юссуф Юрари Поульсен («Лейпциг»), Йеспер Линдстрем («Айнтрахт»).

Франция – Дания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит ОТТ-платформа MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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