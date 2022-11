Назван лучший игрок матча Бразилии против Сербии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон назван лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата мира 2022 и получил памятный приз.

Форвард «Тоттенхэма» забил сербской сборной два гола. Причем его второй мяч получился крайне эффектным: удар в прыжке с разворота.

Вечером 24 ноября в последнем матче 1-го тура чемпионата мира сборная Бразилии победила Сербию (2:0) благодаря дублю Ришарлисона. Винисиус Жуниор отдал голевую передачу.

A unanimous choice after THAT goal 🇧🇷



The @Budweiser Player of the Match is @richarlison97!@BudFootball #YoursToTake #Budweiser #POTM pic.twitter.com/Iq02RdpMuB