Назван лучший игрок матча Бразилии против Сербии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон назван лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата мира 2022 и получил памятный приз.

Форвард «Тоттенхэма» забил сербской сборной два гола. Причем его второй мяч получился крайне эффектным: удар в прыжке с разворота.

Вечером 24 ноября в последнем матче 1-го тура чемпионата мира сборная Бразилии победила Сербию (2:0) благодаря дублю Ришарлисона. Винисиус Жуниор отдал голевую передачу.

ГОЛ! 1:0. Ришарлисон, 62 мин.

ГОЛ! 2:0. Ришарлисон, 73 мин.