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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 05:59 | Обновлено 25 ноября 2022, 06:16
619
1

Назван лучший игрок матча Бразилии против Сербии на ЧМ-2022

Ришарлисон забил два мяча, причем второй гол был невероятно красивым

25 ноября 2022, 05:59 | Обновлено 25 ноября 2022, 06:16
619
1
Назван лучший игрок матча Бразилии против Сербии на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Ришарлисон

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон назван лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата мира 2022 и получил памятный приз.

Форвард «Тоттенхэма» забил сербской сборной два гола. Причем его второй мяч получился крайне эффектным: удар в прыжке с разворота.

Вечером 24 ноября в последнем матче 1-го тура чемпионата мира сборная Бразилии победила Сербию (2:0) благодаря дублю Ришарлисона. Винисиус Жуниор отдал голевую передачу.

ГОЛ! 1:0. Ришарлисон, 62 мин.

ГОЛ! 2:0. Ришарлисон, 73 мин.

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Источник Sport.ua
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Barry
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