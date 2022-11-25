Назван лучший игрок матча Бразилии против Сербии на ЧМ-2022
Ришарлисон забил два мяча, причем второй гол был невероятно красивым
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон назван лучшим игроком матча 1-го тура чемпионата мира 2022 и получил памятный приз.
Форвард «Тоттенхэма» забил сербской сборной два гола. Причем его второй мяч получился крайне эффектным: удар в прыжке с разворота.
Вечером 24 ноября в последнем матче 1-го тура чемпионата мира сборная Бразилии победила Сербию (2:0) благодаря дублю Ришарлисона. Винисиус Жуниор отдал голевую передачу.
A unanimous choice after THAT goal 🇧🇷— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022
The @Budweiser Player of the Match is @richarlison97!@BudFootball #YoursToTake #Budweiser #POTM pic.twitter.com/Iq02RdpMuB
ГОЛ! 1:0. Ришарлисон, 62 мин.
ГОЛ! 2:0. Ришарлисон, 73 мин.
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