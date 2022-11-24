Чемпионат мира24 ноября 2022, 22:46 | Обновлено 24 ноября 2022, 23:37
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ШЕДЕВР! Ришарлисон оформил дубль ударом с лета. Бразилия побеждает Сербию
Красивейший удар бразильского футболиста через себя – почти бисиклета
24 ноября 2022, 22:46 | Обновлено 24 ноября 2022, 23:37
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В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» проходит матч 1-го тура чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Бразилии и Сербии.
В Украине поединок транслирует видеосервис MEGOGO.
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Дубль для Бразилии оформил Ришарлисон на 73-й минуте матча красивейшим ударом с лета – вышла почти бисиклета!
ГОЛ! 2:0. Ришарлисон, 73 мин.
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