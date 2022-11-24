ВИДЕО. Ришарлисон открыл счет во 2-м тайме матча Бразилии и Сербии

В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» проходит матч 1-го тура чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Бразилии и Сербии.

В Украине поединок транслирует видеосервис MEGOGO.

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Счет для Бразилии открыл Ришарлисон на 62-й минуте матча.

ГОЛ! 1:0. Ришарлисон, 62 мин.