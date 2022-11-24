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  4. ВИДЕО. Ришарлисон открыл счет во 2-м тайме матча Бразилии и Сербии
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 22:29 | Обновлено 24 ноября 2022, 23:05
896
0

ВИДЕО. Ришарлисон открыл счет во 2-м тайме матча Бразилии и Сербии

Команды встречаются в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик»

24 ноября 2022, 22:29 | Обновлено 24 ноября 2022, 23:05
896
0
ВИДЕО. Ришарлисон открыл счет во 2-м тайме матча Бразилии и Сербии
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» проходит матч 1-го тура чемпионата мира 2022, в котором играют сборные Бразилии и Сербии.

В Украине поединок транслирует видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Счет для Бразилии открыл Ришарлисон на 62-й минуте матча.

ГОЛ! 1:0. Ришарлисон, 62 мин.

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Источник Sport.ua
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