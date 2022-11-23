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23 ноября 2022, 19:12 | Обновлено 23 ноября 2022, 20:10
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1

Бразилия – Сербия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Неймар начинает свой последний поход за титулом в качестве лидера сборной

23 ноября 2022, 19:12 | Обновлено 23 ноября 2022, 20:10
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Бразилия – Сербия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Бразилии и Сербии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Бразилия

Сборная Бразилии в очередной раз едет на мундиаль в статусе одного из записніх фаворитов, но снова есть большие сомнения, что пентакампеоны смогут завоевать шестой титул.

По-большому счету, для успеха на чемпионате мира в Катаре у «селесао» есть практически все. Это и сбалансированный состав с огромным количеством качественных футболистов, которые защищают цвета сильнейших клубов мира, и достойный тренер Тите, который работает в национальной команде с лета 2016 года, но есть одно «но». После великолепного поколения 90-х, начала 2000-х бразильцами не хватает ярко выраженного лидера, который может повести команду за собой на поздних статусах турнира. Как и четыре года назад, Неймар на эту роль годится слабо. Теплая ванна в клубном футболе не способствовала нарабатыванию таких качеств. Как результат – постоянные вылеты бразильцев от европейских команд, которые может и уступают по-мастерству, но могут перетерпеть и сыграть на характере.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тем не менее, даже с Неймаром, который будет больше лежать, чем бегать, бразильцам вполне по силам выигрывать группу и быть конкурентными в плей-офф. Главной звезде «селесао», и если он не сделал выводов за все эти годы, то болельщикам южноамериканцев нужно будет ждать нового героя.

Getty Images/Global Images Ukraine

Сербия

Сербия в отборе предстала совсем не той командой, которая глотала пять безответных мячей на «Арене Львов» с дублями Коноплянки и Цыганкова. Команда Драгана Стойковича наконец-то перестала быть сборищем отдельных звезд и продемонстрировала, что может играть более сыграно. Благодаря этому удалось выиграть отборочную группу с Португалией и напрямую пробиться в Катар.

Сборная отдельной Сербии пока ни разу не выходила из группы и сделать ей это будет невероятно сложно. Кроме Бразилии в квартете G есть еще команды Швейцарии и Камеруна. Рубилово за вторую позицию будет адское, хотя после результатов Аргентины и Германии не совсем понятно, займет ли команда Тите свое традиционное место на групповой стадии. К слову, четыре года назад группа была почти такая же. Вместо Камеруна тогда была Коста-Рика. Сербия и Швейцария разыграли вторую строчку, победить удалось Шакири и компании. Джердан, который родился в Косово, в том матче еще показал орла с флага Албании, после чего разгорелся большой скандал.

Возвращаясь к матчу Бразилия – Сербия, нужно понимать, что в четверг сыграют две команды, которые очень сильны в атаке. Вероятно, сербам придется немного подстраиваться, все же это Бразилия.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ориентировочные составы

Бразилия: Алиссон, Сандро, Силва, Маркиньос, Данило, Фред, Каземиро, Пакета, Неймар, Ришарлисон, Рафинья.

Сербия: В. Милинкович-Савич, Павлович, Митрович, Миленкович, Живкович, С. Милинкович-Савич, Гудель, Костич, Тадич, Влахович, Йович.

24 ноября, четверг

Бразилия – Сербия
Лусаил. Стадион «Лусаил Айконик». 21:00
БРАЗИЛИЯ — СЕРБИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Ярослав 999
Прогнози це не твоє, буде 2-2
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