Чемпионат мира24 ноября 2022, 23:01 |
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Бразилия – Сербия – 2:0. Ришарлисон в огне. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата мира в Катаре
24 ноября 2022, 23:01 |
3115
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В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоялся матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играли национальные сборные Бразилии и Сербии.
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Чемпионат мира. Групповой этап. Группа G. 1-й тур.
Бразилия – Сербия - 2:0
Ришарлисон, 62, 74
Первый гол Ришарлисона
Второй гол Ришарлисона
(новость обновляется)
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Бразилия).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Бразилия).
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