В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоялся матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играли национальные сборные Бразилии и Сербии.

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Чемпионат мира. Групповой этап. Группа G. 1-й тур.

Бразилия – Сербия - 2:0

Ришарлисон, 62, 74

Первый гол Ришарлисона

Второй гол Ришарлисона

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