Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразилия – Сербия – 2:0. Ришарлисон в огне. Видео голов и обзор матча
Чемпионат мира
Бразилия
24.11.2022, FT 2 : 0
Сербия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 23:01 |
3115
0

Бразилия – Сербия – 2:0. Ришарлисон в огне. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата мира в Катаре

24 ноября 2022, 23:01 |
3115
0
Бразилия – Сербия – 2:0. Ришарлисон в огне. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 24 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» состоялся матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором играли национальные сборные Бразилии и Сербии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа G. 1-й тур.

Бразилия – Сербия - 2:0
Ришарлисон, 62, 74

Первый гол Ришарлисона

Второй гол Ришарлисона

(новость обновляется)

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Бразилия).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Бразилия).
По теме:
ВИДЕО. Как выглядел шедевральный гол Ришарлисона из-за ворот
Тиаго Силва стал самым возрастным игроком сборной Бразилии в истории ЧМ
Убийственный Ришарлисон. Бразилия эффектно дожала Сербию
сборная Сербии по футболу сборная Бразилии по футболу ЧМ-2022 по футболу Бразилия - Сербия видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине
Футбол | 24 ноября 2022, 10:52 0
Известно, что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине
Известно, что сказал игрок Саудовской Аравии, ударивший Месси по спине

Все оказалось довольно просто

Бекхэм готов купить Манчестер Юнайтед
Футбол | 24 ноября 2022, 11:35 0
Бекхэм готов купить Манчестер Юнайтед
Бекхэм готов купить Манчестер Юнайтед

Экс-игрок команды уже отправил запрос на покупку

Фиаско Германии и семь голов Испании на ЧМ, Шахтер победил Ворсклу в УПЛ
Футбол | 24.11.2022, 05:40
Фиаско Германии и семь голов Испании на ЧМ, Шахтер победил Ворсклу в УПЛ
Фиаско Германии и семь голов Испании на ЧМ, Шахтер победил Ворсклу в УПЛ
ВИДЕО. Ришарлисон открыл счет во 2-м тайме матча Бразилии и Сербии
Футбол | 24.11.2022, 22:29
ВИДЕО. Ришарлисон открыл счет во 2-м тайме матча Бразилии и Сербии
ВИДЕО. Ришарлисон открыл счет во 2-м тайме матча Бразилии и Сербии
ВИДЕО. Спорный пенальти. Роналду открыл счет в матче с Ганой
Футбол | 24.11.2022, 19:26
ВИДЕО. Спорный пенальти. Роналду открыл счет в матче с Ганой
ВИДЕО. Спорный пенальти. Роналду открыл счет в матче с Ганой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
23.11.2022, 17:15
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
24.11.2022, 01:00
Биатлон
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
23.11.2022, 17:53 42
Футбол
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
Известны условия расторжения контракта Роналду с Манчестер Юнайтед
23.11.2022, 08:07 5
Футбол
Президент ФХУ подал заявление на исключение из состава членов НОК
Президент ФХУ подал заявление на исключение из состава членов НОК
23.11.2022, 12:40
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Днепр-1 - Александрия прерван. Его доиграют весной
23.11.2022, 15:21 6
Футбол
Чисора рассказал, чем закончится его третий бой с Фьюри
Чисора рассказал, чем закончится его третий бой с Фьюри
22.11.2022, 17:42
Бокс
Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады
Сборная Украины в 1/4 финала ЧМ сыграет с чемпионами шахматной Олимпиады
23.11.2022, 05:50 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности