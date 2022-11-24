Убийственный Ришарлисон. Бразилия эффектно дожала Сербию

​Подавляющее большинство предопределенных фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре в первом туре имели существенные проблемы с достижением необходимых результатов. Соперники фактически не давали раскрыть им собственный потенциал, и в этом контексте от национальной команды Сербии стоило ожидать подобного поведения во время противостояния против Бразилии, которое после жеребьевки едва не сразу записали к победителям квартета G.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram

Однако делать это было возможно исключительно при отсутствии знаний по кадровой обойме команды Драга Стойковича. В частности, в стартовом составе «белых орлов» было немало представителей топ-чемпионатов Европы, точно имеющих опыт противостояния против представителей страны пятикратных чемпионов мира, которых также можно было уже считать еще одними «европейскими селесао». Это делало эту игру в определенной степени особенной в восприятии болельщиками, а также фактически гарантировало нам дополнительные два часа ожесточенного поединка.

Getty Images/Global Images Ukraine

У Сербии не оставалось другого выбора, кроме как проводить этот матч от глубокой защиты, потому что соперники начали игру в достаточно динамичном стиле, но имели определенные проблемы с действиями в завершающей стадии атак. Почти полностью акцент в нападении «селесао» смещался в пользу Неймара, тогда как Винисиус Жуниор находился в тени партнера по команде, и только во втором тайме впервые за всю игру начал стабильно получать мяч.

Несмотря на это, именно на счету представителя мадридского «Реала» оказался один из самых опасных эпизодов у ворот сербов в первом тайма, когда непостижимым образом Миленкович пропустил мимо себя передачу к правому флангу собственной штрафной на соперника, но затем едва успел перевести удар от того в сетку ворот с наружной стороны у ближней стойки. Впрочем, даже количеством попыток превзойти оппонентов бразильцы оказались неспособны в первом тайме, что опять же подчеркнуло существование «проблемы фаворитов» на этом чемпионате.

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторую половину игры команда Стойковича вошла не с той ноги, потому что уже в ее начале должна была пропускать из-за ошибки перед собственным штрафным, после которой Рафинья не сумел переиграть голкипера в ближнем бою. А потом оно все понеслось как-то само собой. То Алекс Сандро с дальнего расстояния попадет в левую стойку, то бразильцы начнут бить по воротам при первой возможности, пусть и, преимущественно, неудачно.

Все это завершилось очередным выпадом Винисиуса на левом фланге чужого штрафного в виде удара под голкипера, который Ваня Милинкович-Савич опрометчиво перевел в центр Ришарлисона, которому уже никто не мог помешать перед пустыми воротами. А поскольку команда Тите забила, то, чтобы не терять много сил, совсем скоро сделала это второй раз за игру.

Getty Images/Global Images Ukraine

Снова Винисиус был одним из соучастников момента, однако на этот раз уже его полноценную передачу в центр штрафной Ришарлисон превратил в гол из пляжного футбола, со второго касания пробив в падении через себя в ближний угол. Очень эффектный эпизод по исполнению, после чего бразильцы устроили настоящую самбу у чужих ворот и даже однажды попали в перекладину усилиями Каземиро. Однако много сил тратить пятикратные чемпионы мира не выразили желания, а двух мячей и без того хватило, чтобы возглавить группу уже после первого тура.

В следующем туре Бразилия будет играть против Швейцарии, а Сербия встретится с Камеруном.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа G. 1-й тур.

Бразилия – Сербия - 2:0

Ришарлисон, 62, 74

Павлович, 6, Гудель, 48, Лукич, 64

Бразилия: Алиссон – Сандро, Маркиньос, Тьяго Силва, Данилу – Неймар (Антони, 80), Каземиро, Пакета (Фред, 76) – Винисиус (Родриго, 76), Ришарлисон (Жезус, 79), Рафинья (Мартинелли, 87).

Сербия: В. Милинкович-Савич – Павлович, Велькович, Миленкович – Младенович (Влахович, 66), Гудель (Илич, 56), Лукич (Лазович, 65), Живкович (Радоньич, 57) – С. Милинкович-Савич, Митрович (Максимович, 83), Тадич.

Арбитр: Алиреза Фагани (Кашмер, Иран).

Стадион: «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар).

Удары (в створ): 24 (10) – 4 (0)

Угловые: 6 – 4

Оффсайды: 1 – 0.

БРАЗИЛИЯ - СЕРБИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C