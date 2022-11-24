Убийственный Ришарлисон. Бразилия эффектно дожала Сербию
Коллектив Тите имел полное преимущество над соперниками, но с забитыми мячами затянул
Подавляющее большинство предопределенных фаворитов чемпионата мира-2022 в Катаре в первом туре имели существенные проблемы с достижением необходимых результатов. Соперники фактически не давали раскрыть им собственный потенциал, и в этом контексте от национальной команды Сербии стоило ожидать подобного поведения во время противостояния против Бразилии, которое после жеребьевки едва не сразу записали к победителям квартета G.
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Однако делать это было возможно исключительно при отсутствии знаний по кадровой обойме команды Драга Стойковича. В частности, в стартовом составе «белых орлов» было немало представителей топ-чемпионатов Европы, точно имеющих опыт противостояния против представителей страны пятикратных чемпионов мира, которых также можно было уже считать еще одними «европейскими селесао». Это делало эту игру в определенной степени особенной в восприятии болельщиками, а также фактически гарантировало нам дополнительные два часа ожесточенного поединка.
У Сербии не оставалось другого выбора, кроме как проводить этот матч от глубокой защиты, потому что соперники начали игру в достаточно динамичном стиле, но имели определенные проблемы с действиями в завершающей стадии атак. Почти полностью акцент в нападении «селесао» смещался в пользу Неймара, тогда как Винисиус Жуниор находился в тени партнера по команде, и только во втором тайме впервые за всю игру начал стабильно получать мяч.
Несмотря на это, именно на счету представителя мадридского «Реала» оказался один из самых опасных эпизодов у ворот сербов в первом тайма, когда непостижимым образом Миленкович пропустил мимо себя передачу к правому флангу собственной штрафной на соперника, но затем едва успел перевести удар от того в сетку ворот с наружной стороны у ближней стойки. Впрочем, даже количеством попыток превзойти оппонентов бразильцы оказались неспособны в первом тайме, что опять же подчеркнуло существование «проблемы фаворитов» на этом чемпионате.
Во вторую половину игры команда Стойковича вошла не с той ноги, потому что уже в ее начале должна была пропускать из-за ошибки перед собственным штрафным, после которой Рафинья не сумел переиграть голкипера в ближнем бою. А потом оно все понеслось как-то само собой. То Алекс Сандро с дальнего расстояния попадет в левую стойку, то бразильцы начнут бить по воротам при первой возможности, пусть и, преимущественно, неудачно.
Все это завершилось очередным выпадом Винисиуса на левом фланге чужого штрафного в виде удара под голкипера, который Ваня Милинкович-Савич опрометчиво перевел в центр Ришарлисона, которому уже никто не мог помешать перед пустыми воротами. А поскольку команда Тите забила, то, чтобы не терять много сил, совсем скоро сделала это второй раз за игру.
Снова Винисиус был одним из соучастников момента, однако на этот раз уже его полноценную передачу в центр штрафной Ришарлисон превратил в гол из пляжного футбола, со второго касания пробив в падении через себя в ближний угол. Очень эффектный эпизод по исполнению, после чего бразильцы устроили настоящую самбу у чужих ворот и даже однажды попали в перекладину усилиями Каземиро. Однако много сил тратить пятикратные чемпионы мира не выразили желания, а двух мячей и без того хватило, чтобы возглавить группу уже после первого тура.
В следующем туре Бразилия будет играть против Швейцарии, а Сербия встретится с Камеруном.
Чемпионат мира. Групповой этап. Группа G. 1-й тур.
Бразилия – Сербия - 2:0
Ришарлисон, 62, 74
Павлович, 6, Гудель, 48, Лукич, 64
Бразилия: Алиссон – Сандро, Маркиньос, Тьяго Силва, Данилу – Неймар (Антони, 80), Каземиро, Пакета (Фред, 76) – Винисиус (Родриго, 76), Ришарлисон (Жезус, 79), Рафинья (Мартинелли, 87).
Сербия: В. Милинкович-Савич – Павлович, Велькович, Миленкович – Младенович (Влахович, 66), Гудель (Илич, 56), Лукич (Лазович, 65), Живкович (Радоньич, 57) – С. Милинкович-Савич, Митрович (Максимович, 83), Тадич.
Арбитр: Алиреза Фагани (Кашмер, Иран).
Стадион: «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар).
Удары (в створ): 24 (10) – 4 (0)
Угловые: 6 – 4
Оффсайды: 1 – 0.
БРАЗИЛИЯ - СЕРБИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 22°C
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