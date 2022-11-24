Чемпионат мира. Групповой этап. Группа G. 1-й тур.

Бразилия – Сербия - 0:0

Павлович, 6, Гудель, 48

Бразилия: Алиссон – Сандро, Маркиньос, Тьяго Силва, Данилу – Неймар, Каземиро, Пакета – Винисиус, Ришарлисон, Рафинья.

Запасные: Вевертон, Эдерсон, Антони, Гимараеш, Дани Алвеш, Эвертон, Жезус, Мартинелли, Милитао, Педру, Родриго, Теллес, Фред, Фабиньо.

Сербия: В. Милинкович-Савич – Павлович, Велькович, Миленкович – Младенович, Гудель, Лукич, Живкович – С. Милинкович-Савич, Митрович, Тадич.

Запасные: Дмитриевич, Райкович, Рачич, Радоньич, Ш. Митрович, Максимович, Лазович, Костич, Йович, Илич, Эракович, Джурич.

Арбитр: Алиреза Фагани (Кашмер, Иран).

Стадион: «Лусаил Айконик» (Лусаил, Катар).

В четверг, 24-го ноября, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата мира в рамках группы G, в котором сразятся Бразилия и Сербия. Матч пройдет в Лусаиле (Катар), на поле стадиона «Лусаил Айконик», начало в 21:00.

Сборная Швейцарии уже сделала свой шаг к тому, чтобы возглавить квартет G по итогам первого тура мундиаля-2022 в Катаре, и теперь пятикратным чемпионам мира придется превзойти их успешное выступление в игре против Камеруна (1:0), Противостоять Бразилии будет Сербия, против которой по вполне очевидным причинам будет болеть вся Украина. Два европейских представителя в группе – не беспроблемной команде Тите будет довольно непросто им противостоять.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бразилия – Сербия, за которой можно следить в украинской версии сайта.