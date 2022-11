Без россиянки. Стали известны все участницы плей-офф на турнире WTA Finals

Французская теннисистка Каролин Гарсия (WTA 6) в третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA обыграла Дарью Касаткину (WTA 8) за 2 часа и 30 минут.

Итоговый турнир WTA. Групповой этап

Каролин Гарсия (Франция) – Дарья Касаткина – 4:6, 6:1, 7:6 (7:5)

Благодаря этой победе Каролин вышла в полуфинал турнира со 2-го место группы Трейси Остин. К слову, первое место в группе досрочно заняла Ига Свентек (Польша, WTA 1), которая также обеспечила себе место в полуфинале.

Отметим, что теперь стали известны все участницы плей-офф Итогового турнира WTA. С группы Ненси Ричи вышли Мария Саккари и Арина Соболенко, а с группы Трейси Остин – Гарсия и Свентек.

WTA Finals. Полуфиналы

Ига Свентек (Польша) – Арина Соболенко

Мария Саккари (Греция) – Каролин Гарсия (Франция)

