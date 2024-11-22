ФОТО. Стало известно, когда Mr Beast опубликует своё видео с Роналду
Самый популярный ютубер раскрыл дату будущего релиза
Mr Beast в сообществе своего канала на Youtube оповестил аудиторию о дате выхода видео, в котором главным героем станет Криштиану Роналду.
Блогер опубликует это видео 30 ноября:
«30 ноября выходит мое самое большое видео с Роналду! Чтобы задержать вас до этого момента, я провел «вопрос-ответ»-сессию с Роналду на его канале. Посмотрите!», – информирует сообщение.
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Напомним, что 21 ноября нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии опубликовал видео, которое было должно «сломать интернет» – гостем канала стал Mr Beast.
На данный момент видео собрало уже более 12 млн просмотров.
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