Шахтер поздравил Азарова и Лацабидзе с выходом Грузии U-21 на Евро-2025

Донецкий Шахтер поздравил Иракли Азарова и Луку Лацабидзе с выходом в финальную часть молодежного чемпионата Европы 2025 U-21.

Защитники «Шахтера» помогли Грузии U-21 по сумме двух матчей одолеть Хорватию U-21 и пробиться на Евро-2025.

В первой игре плей-офф квалификации грузины победили 1:0, а второй поединок с драматическим сценарием завершился со счетом 3:2 в пользу хорватов. В серии пенальти точнее была сборная Грузии (пен. 7:6).

Финальный турнир Евро-2025 U-21 пройдет 11–28 июня 2025 года в Словакии. Также на молодежном чемпионате Европы сыграет сборная Украины U-21. Жеребьевка группового этапа состоится 3 декабря 2024 года.