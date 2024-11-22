Шахтер поздравил Азарова и Лацабидзе с выходом Грузии U-21 на Евро-2025
Грузинская сборная нанесла сенсационное поражение Хорватии в серии пенальти
Донецкий Шахтер поздравил Иракли Азарова и Луку Лацабидзе с выходом в финальную часть молодежного чемпионата Европы 2025 U-21.
Защитники «Шахтера» помогли Грузии U-21 по сумме двух матчей одолеть Хорватию U-21 и пробиться на Евро-2025.
В первой игре плей-офф квалификации грузины победили 1:0, а второй поединок с драматическим сценарием завершился со счетом 3:2 в пользу хорватов. В серии пенальти точнее была сборная Грузии (пен. 7:6).
Финальный турнир Евро-2025 U-21 пройдет 11–28 июня 2025 года в Словакии. Также на молодежном чемпионате Европы сыграет сборная Украины U-21. Жеребьевка группового этапа состоится 3 декабря 2024 года.
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