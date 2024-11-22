Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Гвардиола был сложным для игроков»

Игрок каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнениями по поводу тренера Жузепа Гвариолы. Поляк вспомнил период в карьере, когда он был подопечным испанца в «Баварии».

«Как человек, он был сложным для игроков. Потому что в то время он был столь блестящим в футбольных тактиках, что считал: «Если они будут следовать за мной, они выиграют».

Позже я видел, что он изменился. Думаю, он понял, что если он будет более человечным и открытым, это может помочь ему больше, больше чем тактика иногда», – сказал Левандовски.

Кстати, Жузеп официально подписал новое соглашение с клубом «Манчестер сити».