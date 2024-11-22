«Еще один вызов принят». Первая реакция капитана Челси на травму

Капитан лондонского «Челси» Рис Джеймс в социальных сетях ответил на очередную полученную травму.

Игрок поблагодарил своих фанатов за поддержку и пообещал вернуться на поле сильнее.

«Привет всем, я надеюсь и желаю, чтобы у вас все было хорошо.

Это сообщение для людей, понимающих и уважающих то, через что я прохожу. Я очень ценю вас, ваша поддержка и хорошие сообщения помогают мне больше, чем вы можете себе представить.

Касательно меня. Я чувствую себя хорошо, бывало и лучше, и хуже. Еще один вызов принят. В конце концов, я выйду сильнее. Вопреки всем шансам.

Напоследок хотелось бы затронуть приближающийся праздничный период, время непростое для всех! Я желаю всем вам счастливых и мирных праздников», – написал Джеймс.

Напомним, что о новом повреждении защитника сообщил главный тренер клуба Энцо Мареско.