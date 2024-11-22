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Англия
22 ноября 2024, 02:57 | Обновлено 22 ноября 2024, 03:01
130
0

«Еще один вызов принят». Первая реакция капитана Челси на травму

Рис Джеймс планирует вернутся еще сильнее

22 ноября 2024, 02:57 | Обновлено 22 ноября 2024, 03:01
130
0
«Еще один вызов принят». Первая реакция капитана Челси на травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс

Капитан лондонского «Челси» Рис Джеймс в социальных сетях ответил на очередную полученную травму.

Игрок поблагодарил своих фанатов за поддержку и пообещал вернуться на поле сильнее.

«Привет всем, я надеюсь и желаю, чтобы у вас все было хорошо.

Это сообщение для людей, понимающих и уважающих то, через что я прохожу. Я очень ценю вас, ваша поддержка и хорошие сообщения помогают мне больше, чем вы можете себе представить.

Касательно меня. Я чувствую себя хорошо, бывало и лучше, и хуже. Еще один вызов принят. В конце концов, я выйду сильнее. Вопреки всем шансам.

Напоследок хотелось бы затронуть приближающийся праздничный период, время непростое для всех! Я желаю всем вам счастливых и мирных праздников», – написал Джеймс.

Напомним, что о новом повреждении защитника сообщил главный тренер клуба Энцо Мареско.

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Рис Джеймс Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма Энцо Мареска
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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