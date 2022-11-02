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WTA
02 ноября 2022, 09:20 | Обновлено 02 ноября 2022, 09:24
124
0

Дерусификация от Свентек. Ига разгромила Касаткину на Итоговом турнире WTA

Гарсия в двух сетах обыграла Гауфф

02 ноября 2022, 09:20 | Обновлено 02 ноября 2022, 09:24
124
0
Дерусификация от Свентек. Ига разгромила Касаткину на Итоговом турнире WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша, WTA 1) в первом раунде Итогового турнира WTA разгромила Дарью Касаткину (WTA 8) в двух сетах за 1 час и 23 минуты.

Отметим, что Ига пятый раз подряд в этом сезоне обыграла россиянку. Для польской теннисистки эта победа стала второй на Итоговых турнирах за карьеру. В прошлом году Свентек не смогла выйти из группы.

Второй матч в этой группе между Каролин Гарсией (Франция, WTA 6) и Кори Гауфф (США, WTA 4) завершился победой представительницы Франции. Встреча закончилась в двух сетах за 1 час и 19 минут.

Для Каролин это вторая победа подряд на Кори. Гарсия одержала третью победу в пяти матчах на Итоговых турнирах, в 2017 она дошла до полуфинала.

WTA Finals. Группа Трэйси Остин. 1-й тур

Ига Свентек (Польша) – Дарья Касаткина – 6:2, 6:3

Каролин Гарсия (Франция) – Кори Гауфф (США) – 6:4, 6:3

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Итоговый турнир WTA Ига Свёнтек Дарья Касаткина Кори Гауфф Каролин Гарсия
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Источник Sport.ua
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