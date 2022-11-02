Дерусификация от Свентек. Ига разгромила Касаткину на Итоговом турнире WTA
Гарсия в двух сетах обыграла Гауфф
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша, WTA 1) в первом раунде Итогового турнира WTA разгромила Дарью Касаткину (WTA 8) в двух сетах за 1 час и 23 минуты.
Отметим, что Ига пятый раз подряд в этом сезоне обыграла россиянку. Для польской теннисистки эта победа стала второй на Итоговых турнирах за карьеру. В прошлом году Свентек не смогла выйти из группы.
Второй матч в этой группе между Каролин Гарсией (Франция, WTA 6) и Кори Гауфф (США, WTA 4) завершился победой представительницы Франции. Встреча закончилась в двух сетах за 1 час и 19 минут.
Для Каролин это вторая победа подряд на Кори. Гарсия одержала третью победу в пяти матчах на Итоговых турнирах, в 2017 она дошла до полуфинала.
WTA Finals. Группа Трэйси Остин. 1-й тур
Ига Свентек (Польша) – Дарья Касаткина – 6:2, 6:3
Каролин Гарсия (Франция) – Кори Гауфф (США) – 6:4, 6:3
Welcome to the Swiatek Show 🍿@iga_swiatek sails past Kasatkina 6-2, 6-3.#WTAFinals pic.twitter.com/hvX47onyBS— wta (@WTA) November 1, 2022
ALLEZ ✊@CaroGarcia gets past Gauff 6-4, 6-3.#WTAFinals pic.twitter.com/CHMDOWWvlR— wta (@WTA) November 2, 2022
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