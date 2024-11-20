Тренер сборной Албании назвал причину поражения Украине в Лиге наций

19 ноября состоялся поединок шестого тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

Поединок прошел в городе Тирана на стадионе «Эйр Албания».

Противостояние команд закончилось минимальной победой сине-желтых со счетом 2:1. Автором забитых мяч в составе Украины стали Александр Зинченко и Роман Яремчук.

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Главный тренер сборной Албании Силвиньо прокомментировал поражение своих подопечных в матче против Украины.

«Почему мы проиграли Украине? Потому что очень плохо провели первые 15 минут матча. Мы пропустили на 5-й и 10-й минутах. На столь высоком уровне это недопустимо. Мы заплатили очень высокую цену за ошибки.

По ходу встречи мы меняли схему игры с 4-2-3-1 на 4-3-3. Мы увидели, что после перерыва Украина отступила к собственным воротам, что позволило нашей команде идти вперед и действовать с большим количеством атакующих футболистов», – Силвиньо.

Напомним, что Украина заняла второе место в группе В. Как результат, команда завоевала право сыграть в плей-офф за выход в группу А. Имя будущего соперника национальная сборная узнает 22 ноября в 13:00.