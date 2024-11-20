Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер сборной Албании назвал причину поражения Украине в Лиге наций
Лига наций
20 ноября 2024, 09:22 | Обновлено 20 ноября 2024, 09:28
3163
1

Тренер сборной Албании назвал причину поражения Украине в Лиге наций

Специалист отметил слабый старт от своих протеже

20 ноября 2024, 09:22 | Обновлено 20 ноября 2024, 09:28
3163
1
Тренер сборной Албании назвал причину поражения Украине в Лиге наций
УЕФА. Силвиньо

19 ноября состоялся поединок шестого тура Лиги наций между сборными Албании и Украины.

Поединок прошел в городе Тирана на стадионе «Эйр Албания».

Противостояние команд закончилось минимальной победой сине-желтых со счетом 2:1. Автором забитых мяч в составе Украины стали Александр Зинченко и Роман Яремчук.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Албании Силвиньо прокомментировал поражение своих подопечных в матче против Украины.

«Почему мы проиграли Украине? Потому что очень плохо провели первые 15 минут матча. Мы пропустили на 5-й и 10-й минутах. На столь высоком уровне это недопустимо. Мы заплатили очень высокую цену за ошибки.

По ходу встречи мы меняли схему игры с 4-2-3-1 на 4-3-3. Мы увидели, что после перерыва Украина отступила к собственным воротам, что позволило нашей команде идти вперед и действовать с большим количеством атакующих футболистов», – Силвиньо.

Напомним, что Украина заняла второе место в группе В. Как результат, команда завоевала право сыграть в плей-офф за выход в группу А. Имя будущего соперника национальная сборная узнает 22 ноября в 13:00.

По теме:
«Пора увольнять Реброва». Неоднозначная реакция фанатов на победу сборной
«Не входит в планы Артеты». Арсенал хочет продать Зинченко зимой
«Пора наказывать». Милевский выбрал соперника для сборной в Лиге наций
Силвиньо сборная Албании по футболу сборная Украины по футболу Лига наций Албания - Украина Александр Зинченко Роман Яремчук
Андрій Вітренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Футбол | 19 ноября 2024, 11:00 19
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?
Турнирные расклады. Что нужно сборной Украины в матче против Албании?

Подопечных Сергея Реброва устроит в Тиране только победа

Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Футбол | 19 ноября 2024, 23:59 30
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф
Итоги Лиги наций. Все таблицы: Украина со второго места вышла в плей-оф

Вечером 19 ноября завершился групповой этап Лиги наций

«Вообще не нравится». Милевский обратился к Довбику после Албании
Футбол | 20.11.2024, 09:46
«Вообще не нравится». Милевский обратился к Довбику после Албании
«Вообще не нравится». Милевский обратился к Довбику после Албании
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
Теннис | 20.11.2024, 08:06
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
«Я больше не могу молчать об этом дерьме». Украинка жестко наехала на WTA
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Футбол | 20.11.2024, 06:05
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Что светит сборной Украины? Определены корзины посева для жребия отбора ЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
darvey777
неправильно была выбрана тактика на первый тайм а кто за тактику отвечает? правильно, поэтому за провал в первом тайме виноват ты
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
Ребров ответил Леоненко на постоянную критику сборной Украины
19.11.2024, 07:50 17
Футбол
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
«Чучело». Алиев обратился к Шевченко после победы Тимощука в суде
19.11.2024, 10:39 12
Футбол
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
В Реале сделали выбор между Винисиусом и Мбаппе. Летом будет трансфер
19.11.2024, 08:32 8
Футбол
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
ТИЛЛ: «Закрой рот, тебя не было видно с тех пор, как Усик побил Тайсона»
19.11.2024, 21:42 2
Бокс
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
Джон ДЖОНС: «Майк Тайсон – ты грязная сволочь»
18.11.2024, 16:12 1
Бокс
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
Дно пробито. Предатель Украины Тимощук выиграл у УАФ суд в Лозанне
18.11.2024, 18:15 36
Футбол
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
«Делает историю». Уайт рассказал, на кого бы поставил во 2 бою Усик – Фьюри
19.11.2024, 01:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем