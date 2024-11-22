Звезда ПСЖ в ближайшее время подпишет новый контракт. Остались детали
Ашраф Хакими продолжит карьеру в столичном клубе Франции
Защитник французского ПСЖ Ашраф Хакими достиг договоренности с руководством по новому контракту. Осталось только официально объявить о договоренности.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны подписали новое соглашение до июня 2029 года. Зарплата игрока и другие детали будут объявлены впоследствии.
Напомним, что действующий контракт футболиста действителен до 2025 года.
В общей сложности Хакими начал четвертый сезон в футболке ПСЖ. За этот промежуток времени защитник отыграл 133 поединка во всех турнирах На счету марокканца 13 голов и 22 ассиста.
🚨🔴🔵 Achraf Hakimi has signed new long term deal at Paris Saint-Germain until June 2029, as planned.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2024
It’s all sorted since August with Luis Campos on it and now set to be announced, salary and details all in place.
PSG, planning with this new deal as @FabriceHawkins reported. pic.twitter.com/s8Gkx2Apwc
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