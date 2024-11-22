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Франция
22 ноября 2024, 03:40 | Обновлено 22 ноября 2024, 03:44
32
0

Звезда ПСЖ в ближайшее время подпишет новый контракт. Остались детали

Ашраф Хакими продолжит карьеру в столичном клубе Франции

22 ноября 2024, 03:40 | Обновлено 22 ноября 2024, 03:44
32
0
Звезда ПСЖ в ближайшее время подпишет новый контракт. Остались детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Защитник французского ПСЖ Ашраф Хакими достиг договоренности с руководством по новому контракту. Осталось только официально объявить о договоренности.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны подписали новое соглашение до июня 2029 года. Зарплата игрока и другие детали будут объявлены впоследствии.

Напомним, что действующий контракт футболиста действителен до 2025 года.

В общей сложности Хакими начал четвертый сезон в футболке ПСЖ. За этот промежуток времени защитник отыграл 133 поединка во всех турнирах На счету марокканца 13 голов и 22 ассиста.

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Ашраф Хакими ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) продление контракта
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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