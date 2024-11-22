ФОТО. Футболист сборной Украины порадовал жену дорогим подарком

Жена защитника «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, Анастасия, похвасталась подарком супруга.

Правый защитник, который принял участие в матчах Лиги Наций проти Грузии и Албании, очень соскучился по жене и подарил ей роскошный бокс роз «White O’Hara».

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Анастасия была в полном восторге от подарка мужа, опубликовав фото бокса с цветами в Instagram и написав:

«Цветы – такой красивый и прекрасный повод и возможность проявления своих чувств. Каждый цветок настолько разный, может иметь совершенно разные поводы, смыслы и намерения. Так красиво, когда мужчины выбирают цветок, который, по их мнению – олицетворяет женщину для которой предназначен. Не забывайте простые истины».

Ориентировочная стоимость такого бокса составляет - от 10 тысяч гривен: