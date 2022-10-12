Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол Мбаппе не помог ПСЖ обыграть Бенфику. Клубы делят лидерство в группе
Лига Чемпионов
ПСЖ
11.10.2022, FT 1 : 1
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
12 октября 2022, 00:16 | Обновлено 12 октября 2022, 00:19
163
0

Гол Мбаппе не помог ПСЖ обыграть Бенфику. Клубы делят лидерство в группе

Французы и португальцы расписали ничью в матче 4-го тура ЛЧ

12 октября 2022, 00:16 | Обновлено 12 октября 2022, 00:19
163
0
Гол Мбаппе не помог ПСЖ обыграть Бенфику. Клубы делят лидерство в группе
Twitter. Килиан Мбаппе

Вчера, 11 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе H.

Французский футбольный клуб «ПСЖ» принимал у себя на поле гостей из Португалии – «Бенфику». На 40-й минуте игры звездный форвард парижан Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый и открыл счет в матче.

Но на 63-й минуте встречи португальский полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу сравнял счет и спас португальский клуб от поражения.

Ранее в этой группе свой матч завершили «Маккаби» Хайфа и «Ювентус».

Сейчас «ПСЖ» и «Бенфика» имеют по 8 очков и делят первое и второе место. «Маккаби» и «Ювентус» с тремя пунктами расположились на четвертом и третьем месте соответственно.

Лига чемпионов. 4-й тур

Группа Н

«ПСЖ» – «Бенфика» – 1:1

Голы: Мбаппе, 40 (пен.) – Жоау Мариу, 63

По теме:
Милан – Челси – 0:2. Синих уже не остановить. Видео голов и обзор матча
4-й тур ЛЧ. Только победы два-ноль и ничьи один-один. Турнирные таблицы
ВИДЕО. Как Рюдигер на 90+5 минуте спас ничью для Реала ценой травмы
ПСЖ Бенфика Лига чемпионов фото Килиан Мбаппе Жоау Мариу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен
Футбол | 11 октября 2022, 14:59 4
Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен
Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен

Издание FourFourTwo поставило Олега Блохина на 52-е место

Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11 октября 2022, 23:59 3
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
Футбол | 11.10.2022, 20:11
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
Андрей ЛУНИН: «Каких-либо претензий за гол от Осасуны быть не может»
Футбол | 11.10.2022, 17:58
Андрей ЛУНИН: «Каких-либо претензий за гол от Осасуны быть не может»
Андрей ЛУНИН: «Каких-либо претензий за гол от Осасуны быть не может»
Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
Футбол | 11.10.2022, 03:41
Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
10.10.2022, 17:35
Футбол
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
11.10.2022, 04:39
Футбол
Рашисты нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру и Запорожью
Рашисты нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру и Запорожью
10.10.2022, 09:09 10
Война
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
11.10.2022, 14:02 23
Футбол
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
10.10.2022, 14:04
Футбол
Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко
Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко
11.10.2022, 11:12 4
Футбол
Зеленский рассказал, сколько дронов Шахид заказала россия у Ирана
Зеленский рассказал, сколько дронов Шахид заказала россия у Ирана
11.10.2022, 19:11 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности