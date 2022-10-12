Гол Мбаппе не помог ПСЖ обыграть Бенфику. Клубы делят лидерство в группе
Французы и португальцы расписали ничью в матче 4-го тура ЛЧ
Вчера, 11 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе H.
Французский футбольный клуб «ПСЖ» принимал у себя на поле гостей из Португалии – «Бенфику». На 40-й минуте игры звездный форвард парижан Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый и открыл счет в матче.
Но на 63-й минуте встречи португальский полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу сравнял счет и спас португальский клуб от поражения.
Ранее в этой группе свой матч завершили «Маккаби» Хайфа и «Ювентус».
Сейчас «ПСЖ» и «Бенфика» имеют по 8 очков и делят первое и второе место. «Маккаби» и «Ювентус» с тремя пунктами расположились на четвертом и третьем месте соответственно.
Лига чемпионов. 4-й тур
Группа Н
«ПСЖ» – «Бенфика» – 1:1
Голы: Мбаппе, 40 (пен.) – Жоау Мариу, 63
FULL-TIME: @PSG_English 1-1 Benfica— Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 11, 2022
The points are shared in this @ChampionsLeague match at the Parc des Princes #PSGSLB I #UCL pic.twitter.com/7MH69dUOIq
⏹ Full-time! #PSGSLB #UCL pic.twitter.com/DNcAGF4jgn— SL Benfica (@slbenfica_en) October 11, 2022
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