Гол Мбаппе не помог ПСЖ обыграть Бенфику. Клубы делят лидерство в группе

Вчера, 11 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе H.

Французский футбольный клуб «ПСЖ» принимал у себя на поле гостей из Португалии – «Бенфику». На 40-й минуте игры звездный форвард парижан Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый и открыл счет в матче.

Но на 63-й минуте встречи португальский полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу сравнял счет и спас португальский клуб от поражения.

Ранее в этой группе свой матч завершили «Маккаби» Хайфа и «Ювентус».

Сейчас «ПСЖ» и «Бенфика» имеют по 8 очков и делят первое и второе место. «Маккаби» и «Ювентус» с тремя пунктами расположились на четвертом и третьем месте соответственно.

Лига чемпионов. 4-й тур

Группа Н

«ПСЖ» – «Бенфика» – 1:1

Голы: Мбаппе, 40 (пен.) – Жоау Мариу, 63

