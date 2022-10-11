Лига чемпионов11 октября 2022, 22:05 | Обновлено 11 октября 2022, 22:30
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Милан – Челси и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 октября в 22:00 поединки 4-го тура Лиги чемпионов
11 октября 2022, 22:05 | Обновлено 11 октября 2022, 22:30
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11 октября в 22:00 проходят матчи 4-го тура Лиги чемпионов.
- Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
🏆 Лига чемпионов
4-й тур, 11 октября
- 19:45 Копенгаген – Манчестер Сити – 0:0
- 19:45 Маккаби Хайфа – Ювентус – 2:0
- 22:00 Боруссия Дортмунд – Севилья
- 22:00 Динамо Загреб – Ред Булл Зальцбург
- 22:00 Милан – Челси
- 22:00 ПСЖ – Бенфика
- 22:00 Селтик – РБ Лейпциг
- 22:00 Шахтер – Реал Мадрид
Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.
22:00 Милан – Челси
22:00 Боруссия Дортмунд – Севилья
22:00 Динамо Загреб – Ред Булл Зальцбург
22:00 ПСЖ – Бенфика
22:00 Селтик – РБ Лейпциг
22:00 Шахтер – Реал Мадрид
Мультифид (перекличка)
События матча
34’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Челси).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
18’
Игрок команды Милан получает красную карточку.
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