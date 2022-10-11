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Лига Чемпионов
Милан
70 0 : 2
Челси
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Лига чемпионов
11 октября 2022, 22:05 | Обновлено 11 октября 2022, 22:30
631
0

Милан – Челси и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 октября в 22:00 поединки 4-го тура Лиги чемпионов

11 октября 2022, 22:05 | Обновлено 11 октября 2022, 22:30
631
0
Милан – Челси и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Челси. Грэм Поттер

11 октября в 22:00 проходят матчи 4-го тура Лиги чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов

4-й тур, 11 октября

  • 19:45 Копенгаген – Манчестер Сити – 0:0
  • 19:45 Маккаби Хайфа – Ювентус – 2:0
  • 22:00 Боруссия Дортмунд – Севилья
  • 22:00 Динамо Загреб – Ред Булл Зальцбург
  • 22:00 Милан – Челси
  • 22:00 ПСЖ – Бенфика
  • 22:00 Селтик – РБ Лейпциг
  • 22:00 Шахтер – Реал Мадрид

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

22:00 Милан – Челси

22:00 Боруссия Дортмунд – Севилья

22:00 Динамо Загреб – Ред Булл Зальцбург

22:00 ПСЖ – Бенфика

22:00 Селтик – РБ Лейпциг

22:00 Шахтер – Реал Мадрид

Мультифид (перекличка)

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Челси).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
18’
Игрок команды Милан получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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