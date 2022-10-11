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Лига чемпионов
11 октября 2022, 07:14 | Обновлено 11 октября 2022, 07:15
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0

ПСЖ – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Команды еще раз попробуют определить фаворита группы

11 октября 2022, 07:14 | Обновлено 11 октября 2022, 07:15
92
0
ПСЖ – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 11 октября, в Париже на поле арене «Парк де Пренс», вместимостью 47 929 зрителей, состоится матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет «Бенфику». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда Кристофа Галтье занимает 1 место в турнирной таблице группы Н Лиги чемпионов. У нее после 3-х матчей 7 очков – 2 победы, 1 ничья.

Стартовали парижане с двух побед. Они вначале дома обыграли «Ювентус» со счетом 2:1, а затем на выезде убедительно разобрались с «Маккаби» Хайфа – 3:1. В 3-м туре парижане в Лиссабоне выяснили отношения с «Бенфикой» – ничья 1:1.

К матчу «ПСЖ» подходит после ничьей 0:0 в матче чемпионата Франции с «Реймсом». Этот результат не сказался негативно на лидирующем положении «ПСЖ» в таблице Лиги 1. У команды в активе 26 очков (8 побед, 2 ничьи), и отрыв в 1 пункт от «Лорьяна» идущего вторым.

Бенфика

Подопечные Роджера Шмидта в таблице квартета Н Лиги чемпионов идут на второй позиции, уступая «ПСЖ» лишь по дополнительным показателям. В трех матчах они набрали 7 очков (2 победы, 1 ничья).

В 1-м туре групповой стадии «Бенфика» дома обыграла «Маккаби» из Хайфы – 2:0. Далее «орлы» смогли в Турине добиться победы в противостоянии с «Ювентусом» – 2:1. В 3-м туре лиссабонцы довольствовались в родных стенах ничьей с «ПСЖ» – 1:1.

В настоящий момент «Бенфика» является единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата Португалии. Она в 9 матчах набрала 25 очков (8 побед, 1 ничья), что на 3 пункта больше, нежели у «Порту», который идут вторым. В минувший уик-энд «орлы» дома выиграли у «Риу Аве» – 4:2.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Доннарумма – Серхио Рамос, Перейра, Маркиньос, Хакими, Верратти, Витинью, Бернат, Сарабия, Неймар, Мбаппе.

Бенфика: Влаходимос – Ба, Антониу Силва, Отаменди, Гримальдо, Флорентину, Фернандес, Нерес, Рафа Силва, Жоау Марио, Гонсалу Рамос.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.50 по линии Parimatch.

11 октября, вторник

ПСЖ – Бенфика
Париж. «Парк де Пренс». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch
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Лига чемпионов прогнозы Бенфика ПСЖ Юрий Остроумов
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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