ПСЖ – Бенфика – 1:1. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Вчера, 11 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе Н между «ПСЖ» и «Бенфикой». Игра завершилась со счетом 1:1.

Лига чемпионов. 4-й тур

Группа Н

«ПСЖ» – «Бенфика» – 1:1

Голы: Мбаппе, 40 (пен.) – Жоау Мариу, 62

ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 40 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:1 Жоау Мариу, 62 мин.