Лига чемпионов12 октября 2022, 01:15 | Обновлено 12 октября 2022, 01:37
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ПСЖ – Бенфика – 1:1. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов
12 октября 2022, 01:15 | Обновлено 12 октября 2022, 01:37
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Вчера, 11 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе Н между «ПСЖ» и «Бенфикой». Игра завершилась со счетом 1:1.
Лига чемпионов. 4-й тур
Группа Н
«ПСЖ» – «Бенфика» – 1:1
Голы: Мбаппе, 40 (пен.) – Жоау Мариу, 62
ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 40 мин. (пен.)
ГОЛ! 1:1 Жоау Мариу, 62 мин.
События матча
62’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоау Мариу (Бенфика).
40’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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