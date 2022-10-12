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ПСЖ
11.10.2022, FT 1 : 1
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Лига чемпионов
12 октября 2022, 01:15 | Обновлено 12 октября 2022, 01:37
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0

ПСЖ – Бенфика – 1:1. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

12 октября 2022, 01:15 | Обновлено 12 октября 2022, 01:37
91
0
ПСЖ – Бенфика – 1:1. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Twitter. ФК ПСЖ

Вчера, 11 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе Н между «ПСЖ» и «Бенфикой». Игра завершилась со счетом 1:1.

Лига чемпионов. 4-й тур

Группа Н

«ПСЖ» – «Бенфика» – 1:1

Голы: Мбаппе, 40 (пен.) – Жоау Мариу, 62

ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 40 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:1 Жоау Мариу, 62 мин.

События матча

62’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоау Мариу (Бенфика).
40’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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ПСЖ Бенфика Лига чемпионов видео голов и обзор Килиан Мбаппе Жоау Мариу
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Источник Sport.ua
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