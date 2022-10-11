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  4. Кризис продолжается. Ювентус уступил явному аутсайдеру группы в ЛЧ
Лига чемпионов
11 октября 2022, 21:45 | Обновлено 11 октября 2022, 21:48
455
1

Кризис продолжается. Ювентус уступил явному аутсайдеру группы в ЛЧ

«Маккаби» неожиданно переиграл туринцев

11 октября 2022, 21:45 | Обновлено 11 октября 2022, 21:48
455
1
Кризис продолжается. Ювентус уступил явному аутсайдеру группы в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Омер Азили

В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов в группе H «Маккаби» Хайфа у себя на поле неожиданного обыграл туринский «Ювентус».

Игра завершилась со счетом 2:0. В первом тайме форвард сборной Израиля Омер Ацили открыл счет в матче на 7-й минуте, а затем на 42-й минуте забил гол в раздевалку, тем самым оформив дубль.

Отметим, что в последних 10 матчах во всех турнирах итальянская команда выиграла всего 3 игры. В национальном чемпионате «Ювентус» располагается на девятом месте.

К слову, этой победой «Маккаби» сравнялся со «старой синьорой» по очкам (по 3), но осталось на 4 месте из-за дополнительных показателей.

Лига чемпионов. 4-й тур

Группа Н

«Маккаби» Хайфа – «Ювентус» – 2:0

Голы: Ацили, 7, 42

Таблица группы Н:

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Kain_X_Rain
Печалька,та найдите уже сумму отступных Аллегри,скиньтесь все что ли,зачем так позориться в раздевалке уже все решели
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