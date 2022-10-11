Кризис продолжается. Ювентус уступил явному аутсайдеру группы в ЛЧ

В матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов в группе H «Маккаби» Хайфа у себя на поле неожиданного обыграл туринский «Ювентус».

Игра завершилась со счетом 2:0. В первом тайме форвард сборной Израиля Омер Ацили открыл счет в матче на 7-й минуте, а затем на 42-й минуте забил гол в раздевалку, тем самым оформив дубль.

Отметим, что в последних 10 матчах во всех турнирах итальянская команда выиграла всего 3 игры. В национальном чемпионате «Ювентус» располагается на девятом месте.

К слову, этой победой «Маккаби» сравнялся со «старой синьорой» по очкам (по 3), но осталось на 4 месте из-за дополнительных показателей.

Лига чемпионов. 4-й тур

Группа Н

«Маккаби» Хайфа – «Ювентус» – 2:0

Голы: Ацили, 7, 42

Таблица группы Н: