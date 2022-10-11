Лига Чемпионов
11.10.2022, FT 2 : 0
Лига чемпионов11 октября 2022, 22:30 | Обновлено 11 октября 2022, 22:32
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Маккаби Х – Ювентус – 2:0. Борьба за ЛЕ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов
11 октября 2022, 22:30 | Обновлено 11 октября 2022, 22:32
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Сегодня, 11 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе H между «Маккаби» Хайфа и «Ювентусом».
Игра завершилась со счетом 2:0. Благодаря этой победеде команда из Израиля сравнялась с туринцами по очкам и теперь делит с ними третье и четвертое место.
Лига чемпионов. 4-й тур
Группа Н
«Маккаби» Хайфа – «Ювентус» – 2:0
Голы: Ацили, 7, 42
Смотрите видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Ацили, 7 мин.
ГОЛ! 2:0 Ацили, 42 мин.
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Омер Атзили (Маккаби Хайфа).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Омер Атзили (Маккаби Хайфа).
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