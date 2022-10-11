Маккаби Х – Ювентус – 2:0. Борьба за ЛЕ. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 11 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе H между «Маккаби» Хайфа и «Ювентусом».

Игра завершилась со счетом 2:0. Благодаря этой победеде команда из Израиля сравнялась с туринцами по очкам и теперь делит с ними третье и четвертое место.

Лига чемпионов. 4-й тур

Группа Н

«Маккаби» Хайфа – «Ювентус» – 2:0

Голы: Ацили, 7, 42

Смотрите видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Ацили, 7 мин.

ГОЛ! 2:0 Ацили, 42 мин.