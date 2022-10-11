Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Копенгаген – Ман Сити, Маккаби Х – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE
Лига Чемпионов
Копенгаген
37 0 : 1
Ман Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 октября 2022, 20:00 | Обновлено 11 октября 2022, 20:01
387
1

Копенгаген – Ман Сити, Маккаби Х – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 11 октября в 19:45 поединки 4-го тура Лиги чемпионов

11 октября 2022, 20:00 | Обновлено 11 октября 2022, 20:01
387
1
Копенгаген – Ман Сити, Маккаби Х – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Ювентус. Стадион в Хайфе

11 октября в 19:45 проходят матчи 4-го тура Лиги чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

19:45. Копенгаген – Ман Сити

19:45. Маккаби Хайфа – Ювентус

События матча

30’
Серхио Гомес (Ман Сити) получает красную карточку.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Ман Сити).
По теме:
Стартовые составы. Лунин выйдет в основе Реала на матч против Шахтера
ХАВИ: «В матче с Интером решится наша судьба»
Тьяго СИЛВА: «Играть на Сан-Сиро против Милана всегда чрезвычайно сложно»
Лига чемпионов смотреть онлайн Копенгаген Манчестер Сити Маккаби Хайфа Ювентус
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер U-19 – Реал U-19 – 0:3 Видео голов и обзор матча
Футбол | 11 октября 2022, 17:29 1
Шахтер U-19 – Реал U-19 – 0:3 Видео голов и обзор матча
Шахтер U-19 – Реал U-19 – 0:3 Видео голов и обзор матча

Поединок четвертого тура Юношеской лиги УЕФА

Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл Реалу
Футбол | 11 октября 2022, 15:07 3
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл Реалу
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл Реалу

Юные «горняки» потерпели второе подряд поражение в Юношеской лиге УЕФА

Владислав КАБАЕВ: «Готовиться к Ренну очень тяжело»
Футбол | 11.10.2022, 13:12
Владислав КАБАЕВ: «Готовиться к Ренну очень тяжело»
Владислав КАБАЕВ: «Готовиться к Ренну очень тяжело»
Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко
Футбол | 11.10.2022, 11:12
Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко
Информационная спекуляция. Динамо выпустило заявление о травме Бойко
Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен
Футбол | 11.10.2022, 14:59
Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен
Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хутин Пуйло
Шо то за чудо коментує цей матч на мегого? Вона перший матч в житті дивиться? Переключив на Юве, бо неможливо її слухати
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Со мной это впервые. Луческу поведал, что происходило при воздушной тревоге
Со мной это впервые. Луческу поведал, что происходило при воздушной тревоге
11.10.2022, 00:55
Футбол
Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»
Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»
10.10.2022, 05:15 9
Футбол
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
10.10.2022, 18:29
Футбол
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
10.10.2022, 17:35
Футбол
«Джошуа драться не хочет». Фьюри назвал следующего соперника
«Джошуа драться не хочет». Фьюри назвал следующего соперника
10.10.2022, 15:10 1
Бокс
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
10.10.2022, 14:04
Футбол
Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
09.10.2022, 23:59 2
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не хватало вдобавок ко всем проблемам потерять еще и Бойко»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не хватало вдобавок ко всем проблемам потерять еще и Бойко»
09.10.2022, 21:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности