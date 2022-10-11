Лига Чемпионов
37’ 0 : 1
Лига чемпионов11 октября 2022, 20:00 | Обновлено 11 октября 2022, 20:01
387
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Копенгаген – Ман Сити, Маккаби Х – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 11 октября в 19:45 поединки 4-го тура Лиги чемпионов
11 октября 2022, 20:00 | Обновлено 11 октября 2022, 20:01
387
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11 октября в 19:45 проходят матчи 4-го тура Лиги чемпионов.
- Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.
19:45. Копенгаген – Ман Сити
19:45. Маккаби Хайфа – Ювентус
События матча
30’
Серхио Гомес (Ман Сити) получает красную карточку.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Ман Сити).
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Шо то за чудо коментує цей матч на мегого? Вона перший матч в житті дивиться? Переключив на Юве, бо неможливо її слухати
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