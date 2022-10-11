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Лига чемпионов
11 октября 2022, 22:56 |
237
0

Президент Ювентуса: «Аллегри останется главным тренером команды»

Андреа Аньелли не собирается искать замену итальянскому специалисту

11 октября 2022, 22:56 |
237
0
Президент Ювентуса: «Аллегри останется главным тренером команды»
ФК Ювентус. Андреа Аньелли

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал поражение своего клуба в матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Маккаби» Хайфа:

«Один из самых трудных вечеров и периодов, когда я был президентом «Ювентуса». Я беру на себя ответственность: мне стыдно и я прошу прощения за то, что произошло сегодня.

Что на счет Аллегри? Речь идет не об одном человеке, а о группе. Я не думаю о смене тренера посреди сезона. Аллегри – тренер «Ювентуса», и он останется им. Мы принимаем решения в конце сезона».

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Андреа Аньелли Массимилиано Аллегри Лига чемпионов Ювентус Маккаби Хайфа
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