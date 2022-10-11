Президент Ювентуса: «Аллегри останется главным тренером команды»
Андреа Аньелли не собирается искать замену итальянскому специалисту
Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал поражение своего клуба в матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Маккаби» Хайфа:
«Один из самых трудных вечеров и периодов, когда я был президентом «Ювентуса». Я беру на себя ответственность: мне стыдно и я прошу прощения за то, что произошло сегодня.
Что на счет Аллегри? Речь идет не об одном человеке, а о группе. Я не думаю о смене тренера посреди сезона. Аллегри – тренер «Ювентуса», и он останется им. Мы принимаем решения в конце сезона».
Andrea #Agnelli: “Faccio fatica e continuo a far fatica a pensare a cambio di un allenatore in corsa da parte della #Juventus. #Allegri è e rimarrà l’allenatore della #Juve. Da noi le decisioni si prendono sempre a fine stagione”. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 11, 2022
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